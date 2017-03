COLUNA ESPLANADA

Queda de braço Presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda travam embate nos bastidores em torno do aumento da alíquota do IOF das operações de câmbio

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles – um potencial candidato de Michel Temer à sucessão presidencial – travam embate nos bastidores em torno do aumento da alíquota do IOF das operações de câmbio para aumentar as receitas. Com o apoio do Palácio do Planalto, Meirelles tende a vencer e o aumento do imposto deve ser enviado ao Congresso por MP.

Sobreviveu

Um apadrinhado pelo PT sobreviveu na mudança da cúpula da usina de Itaipu. Cezar Ziliotto continuará à frente da Diretoria Jurídica. Porque tem mandato até 16 de maio.

Choque em 220V

Rubens Penteado descobriu pelo D.O. que vai comandar a Diretoria Técnica Executiva de Itaipu. Mas não aceitará, porque queria a Administrativa. Deu no Blog do Zé Beto.

Guerra da educação

Clima azedou nas gigantes da educação Estácio e da Kroton – esta negocia a compra da primeira. Há desconfiança de que e-mails de diretores da Estácio foram hackeados.

Bancos de olho

As empresas de previdência ligadas aos bancões privados acreditam que até o saque da conta inativa do FGTS vai incentivar o brasileiro a procurar planos da seguridade no mercado privado, diante do caos anunciado com a iminente reforma. Pesquisa do BuscaPrev revela que brasileiros com baixo poder aquisitivo estão buscando planos.

Povo atento

O BuscaPrev aponta que cresceu o número de interessados em previdência privada nos últimos meses. Dezembro registrou alta de 186% nos acessos, comparado ao mês anterior. Em dezembro foram 5.944 simulações de contratos, e janeiro registrou 4.500 consultas no site que é referência em comparações de planos.

Radiografia

Keyton Pedreira, idealizador do BuscaPrev, diz que homens são os que mais procuram os planos e 64,53% contrataram algum tipo de apólice pelo site. E a faixa etária que mais contratou foi de 25 a 34 anos (41,24%), seguida da 35 a 44 anos (30,02%).

Chapa?

Jair Bolsonaro está tão empolgado com a disputa de 2018 que foi ao gabinete do senador Magno Malta e gravou vídeo: “Ou eu estarei com ele ou ele comigo em 2018”

Tensão

O deputado Alfredo Kaefer (PR), que avalia sair do PHS, teve convite de vários partidos e em especial do PSDB, que o deseja de volta aos quadros. Ainda pensa.

TCU x MTur

O Ministério do Turismo tem até o fim de abril para informar se concorda com a recomendação do TCU para que seja elaborada uma ‘Política Nacional de Gestão dos Lugares e Construções Protegidos como Patrimônio Mundial da Humanidade’ (ufa!)

Mapeamento

Como a União injeta dinheiro no patrimônio, a falta de planejamento de várias gestões passadas da pasta gera prejuízos decorrentes da degradação dos locais e também da não exploração total do potencial turístico. O relator do caso é o ministro Vital do Rêgo.

Rota ativa

O MTur estuda a criação, em conjunto com os ministérios do Meio Ambiente e Cultura, de comissão técnica para o desenvolvimento de políticas para o caso. E ressalta que já desenvolve programas de melhorias em infraestrutura em todo o País.

Delegados unidos

A Associação Nacional dos Delegados Federais promove de segunda a quinta no Costão do Santinho, em Florianópolis, o VII Congresso Nacional com cerca de 500 delegados, além de juízes, advogados. A Coluna marcará presença na figura do editor, que participará de um painel sobre papel da imprensa no noticiário policial-judicial.

Profeta do caos

O deputado Darcísio Perondi, que foi cotado para ministro no lugar de Geddel Lima, fez uma previsão catastrófica para o Planalto – mas longe de se realizar: “Se todos não contribuírem, inclusive os trabalhadores rurais, a Previdência vai quebrar em 4 anos”.

Ponto Final

“Compartilho com vocês mais uma boa notícia. Nossas exportações estão crescendo. Balança comercial positiva. Cenário favorável para o país”

Do presidente Michel Temer, em manifestação entusiasmada no Twitter, no mesmo instante em que o STF recebia o calhamaço da PGR com pedido de abertura de inquéritos contra políticos, muitos do PMDB.