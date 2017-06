PARTIDOS TRADICIONAIS

Quem sobreviverá ao abatedouro político? Crise abala a confiança da população na velha classe política e pode fazer das eleições de 2018 uma disputa de novatos

Assim como Donald Trump, o prefeito de São Paulo, João Doria, é conhecido por ter apresentado o reality show televisivo “O Aprendiz”. No ano passado, ele entrou para o ramo político, sendo eleito com uma ampla margem de vantagem sobre seu rival, Fernando Haddad, que disputava a reeleição.

“Estou na política, mas não sou político. Sou um gestor”, disse Doria, a jornalistas da Economist recebidos em seu gabinete na prefeitura paulista. Atualmente, Doria é considerado um potencial candidato às eleições presidenciais de 2018. Tal fato oferece um vislumbre de como a crise econômica e os escândalos de corrupção abalaram a imagem da classe política brasileira, que nunca foi muito positiva.

Porém, segundo o cientista político Cláudio Couto, da Fundação Getulio Vargas, quando se trata de renovação política, “o problema não é a demanda, mas sim a oferta”. É possível que as eleições do ano que vem se tornem uma disputa entre novatos, com o risco de um candidato populista preencher esse vácuo.

Apesar disso, a velha classe política ainda respira. Em parte, por conta de algumas medidas que vêm sendo articuladas em Brasília. Em 2015, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) baniu o financiamento de campanha por parte de empresas. Em contrapartida, tramita no Congresso uma proposta para aumentar o financiamento público das campanhas. Outra medida, impõe um limite mínimo de votos para um deputado se eleger, eliminando aqueles que são eleitos na esteira dos chamados “puxadores de votos”.

Outra lei, determina que as coligações nacionais devem ser as mesmas formadas para eleições municipais. Tais mudanças beneficiarão grandes partidos e políticos já conhecidos, em detrimento dos novatos e dos partidos recém-formados.

