PGR

Raquel Dodge é escolhida por Temer para suceder Janot Subprocuradora foi a segunda colocada na lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República

O presidente Michel Temer escolheu para o cargo de procurador-geral da República (PGR) a subprocuradora Raquel Dodge, segunda colocada na lista tríplice enviada ao Palácio do Planalto pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR).

O anúncio foi feito na quarta-feira, 28, pelo porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola. O comunicado durou apenas 22 segundos.

“O presidente da República escolheu na noite de hoje a subprocuradora-geral da República, Dra. Raquel Elias Dodge para o cargo de procuradora-geral da República. A Dra. Raquel Dodge é a primeira mulher a ser nomeada para a Procuradoria Geral da República”, afirmou Parola.

Raquel Dodge, que está no Ministério Público Federal desde 1987, ainda será submetida a uma sabatina no Senado. A indicação de Temer precisa ser aprovada pelos parlamentares da Casa antes de Raquel ser oficializada no cargo.

A subprocuradora esteve no Senado após o anúncio da sua indicação. O presidente da Casa, Eunício Oliveira, informou que Raquel esteve no local para conhecer o processo de sabatina a que deve ser submetida.

Quebra de tradição

O presidente Michel Temer quebrou a tradição de indicar o nome mais votado na lista tríplice da ANPR, o que vinha sendo feito desde o governo Lula. Quando assumiu a presidência, em maio do ano passado, Temer chegou a dizer que manteria a tradição.

O mais votado da lista tríplice da ANPR foi o subprocurador-geral Nicolao Dino, com 621 votos. Raquel recebeu 587 votos.

A subprocuradora é considerada rival de Janot. Em abril deste ano, ambos discutiram publicamente durante uma reunião do CSMP (Conselho Superior do Ministério Público) devido a uma proposta apresentada por ela para restringir o trânsito de procuradores no MPF. Segundo Janot, a medida impactaria a Lava Jato

Janot e Raquel também foram rivais em 2015. Naquele ano, o então procurador-geral conseguiu a reeleição em um pleito contra a atual escolhida por Temer e os subprocuradores Carlos Frederico Santos e Mario Bonsaglia – este último integrou a lista tríplice de 2017, ficando em terceiro lugar. A subprocuradora foi a terceira mais votada de 2015, com 402 votos, e integrou lista tríplice enviada a Dilma Rousseff. Contudo, a ex-presidente escolheu novamente Janot, que fora o mais votado com 799. Bonsaglia teve 462 votos.

