PGR

Raquel Dodge reforça denúncia de Janot contra Romero Jucá Romero Jucá é alvo de denúncia por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

A crise política no Brasil parece estar longe do fim. A cada dia que passa, um novo capítulo é escrito através de denúncias e delações. Apresentando um parecer ao Superior Tribunal Federal (STF), a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, reforçou a denúncia de seu antecessor, Rodrigo Janot, contra o senador Romero Jucá (PMDB-RR).

A defesa do parlamentar recentemente questionou alguns pontos da denúncia, que o acusa de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Tudo foi a público durante a Operação Zelotes, deflagrada pela Polícia Federal, que investiga fraudes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), da Receita Federal.

A acusação acredita no recebimento de R$ 1,3 milhão da Gerdau por parte do senador, através do PMDB, em troca de favores em votações. Por outro lado, a defesa de Jucá afirma que a denúncia não deixa “clara e individualizadamente, as condutas descritas como crime de corrupção passiva e delito de lavagem de capitais”, além de não haver provas dos benefícios do parlamentar.

Assim como Jucá, a defesa de Jorge Gerdau, que é alvo da mesma denúncia, respondeu com os mesmos argumentos. Porém, Raquel Dodge defende que “os crimes de corrupção ativa, passiva e de lavagem de dinheiro foram suficientemente descritos, com suporte em elementos de fato, inclusive com indicação dos respectivos atos de oficio, assim como foram comprovados”.

A procuradora-geral da República Raquel Dodge, indicada pelo presidente Michel Temer, tomou posse no dia 18 de setembro, substituindo Rodrigo Janot, sendo a primeira mulher a comandar o Ministério Público Federal (MPF). Com 56 anos, a procuradora atua no MPF desde 1987.

Fontes:

O Globo - Raquel reforça denúncia de Janot e pede que Jucá vire réu