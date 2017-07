OPERAÇÃO LAVA JATO

Rascunho da delação de Cunha tem mais de 100 anexos Delação de Eduardo Cunha envolve o presidente Michel Temer, os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha e o senador Romero Jucá

O deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) está finalizando o rascunho com informações que servirão de base para sua delação premiada.

No total, o rascunho conta com 100 anexos, cada um deles com resumos a serem detalhados na delação. Não se sabe quantos resumos serão aceitos no acordo oficial, mas a expectativa é que ele entregue os documentos para o acordo com procuradores da Operação Lava Jato já na semana que vem.

Segundo a coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, a delação de Cunha deve envolver de forma direta o presidente Michel Temer, os ministros Moreira Franco (Secretaria-Geral) e Eliseu Padilha (Casa Civil), além do senador Romero Jucá (PMDB-RR).

Ainda segundo a coluna, Cunha integrava o chamado ‘núcleo duro’ do PMDB, que em 2016 liderou o movimento que resultou no impeachment de Dilma Rousseff. Como parte do grupo, ele teria participado de grandes negociações políticas e de esquemas de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais do partido. Logo, Cunha teria provas sólidas das acusações que pretende fazer na delação.

A delação de Cunha promete complicar ainda mais a situação do governo. Além de envolver Temer, ela pode incorporar a próxima denúncia contra o presidente que vem sendo preparada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Já denunciado por corrupção passiva, Temer será enquadrado na próxima denúncia de Janot por obstrução de Justiça.

Fontes:

Folha-Delação de Cunha já tem mais de cem anexos e atinge Temer

Congresso em Foco-Cunha e Funaro entregaram roteiro de delações premiadas que atingem Temer