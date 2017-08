FUTURO NEBULOSO

Recuperação econômica do Brasil ainda é incerta Aumento na confiança do investidor sinaliza que a economia está se recuperando, mas muita coisa ainda pode dar errado

A recuperação econômica do Brasil começa a se consolidar após mais de dois anos na pior recessão da história do país. Para este ano, o FMI prevê um crescimento de 0,3% no PIB. Com as receitas fiscais mais baixas do que o esperado, o governo reconheceu que nos próximos quatro anos, o país terá um déficit orçamentário maior do que o planejado.

Em contraponto, o mercado financeiro parece não estar perturbado. A Bovespa tornou a registrar índices não vistos desde maio e o real valorizou 6% em julho. Tamanho otimismo tem base na convicção de que após tanta turbulência, a recuperação não pode estar tão distante. E o aumento no preço das commodities está ajudando nesse processo: o Brasil é o maior exportador de muitas delas, incluindo soja e aço.

Mas as esperanças de recuperação econômica dependem da promessa feita por Michel Temer de colocar os gastos públicos sob controle. Em dezembro do ano passado ele conseguiu aprovar no Congresso o congelamento dos gastos públicos por 20 anos. Entretanto, para que isso ocorra, ele terá de reformar a Previdência, que representa 13% do PIB.

Outra questão é que a posição de Temer na presidência não está totalmente garantida. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que deixa o cargo em setembro, prepara mais uma denúncia contra o presidente. Outro desafio é saber se o sucessor de Temer dará seguimento as suas reformas. As últimas pesquisas apontam o ex-presidente Lula como o favorito nas eleições de 2018, seguido do deputado Jair Bolsonaro. Nenhum dos dois tem o mesmo aceno ao mercado que Temer.

Fontes:

The Economist-Investors seem confident that an economic recovery is under way