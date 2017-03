COLUNA ESPLANADA

Rede quer JB Joaquim Barbosa, no entanto, mantém-se recluso e dirá aos 'redistas' que permanece 'sem interesse sobre isso'

Interlocutores da Rede vão intensificar nos próximos dias a ofensiva para ter o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa como candidato à Presidência em 2018. O plano da legenda é lançar chapa “puro-sangue” com a ex-ministra e ex-petista Marina Silva na vice. Joaquim Barbosa, no entanto, segundo amigos mantém-se recluso e dirá aos “redistas” que permanece “sem interesse sobre isso”. Por ora.

Rota internacional

Barbosa advoga em Brasília e no Rio, onde tem residências. E vez em quando dá uns pulos em Miami, onde comprou flat há três anos, revelou a Coluna em junho de 2013.

Quem ganha esta?

Foi lançada a versão brasileira da norma ISO 37001 — Sistemas de gestão antissuborno. Isso mesmo. É o selo ABNT NBR ISO 37001:2017.

Pipoca na sala

Amanhã, às 16h, haverá acareação por videoconferência entre Marcelo Odebrecht e Cláudio Melo — que já entregou uns 50 deputados. Mas já estão bem afinados.

Lista 2.0

Nos corredores do Planalto, Senado e Câmara o clima é o mesmo: de expectativa e apreensão com a iminente divulgação da segunda e temida lista do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de políticos envolvidos no “Propinobrecht”.

Camburão na pista

Janot vai recomendar a quebra de sigilo do processo para mostrar que há “evidências contundentes de envolvimento dos acusados no esquema de desvio de recursos”. O procurador-geral também deverá solicitar ao Supremo Tribunal Federal o cumprimento de mandados de busca e apreensão, além de quebras de sigilos telefônico e bancário.

Mudinho

Enquanto auxiliares concluem os pedidos de investigações contra políticos, o PGR mantém a rotina. Na segunda, no Seminário de Cooperação Franco-Brasileira sobre Combate ao Tráfico de Entorpecentes, apesar da pressão evitou falar sobre Lava Jato.

PEC da loucura

A senadora Rose de Freitas (PMDB-ES) cobra celeridade na sua PEC que cria a Polícia Militar da União, e une todas as Civis à PF. Ninguém acredita que saia do papel.

Batalha dos credos

Representantes do candomblé e umbanda vão hoje ao STF reforçar a luta pela liberdade de seus cultos. Uma ação de um grupo do Rio Grande do Sul ameaça o credo.

Franco-atirador

A França mantém o procurador Jean-Phillipe Rivaud permanentemente no Brasil. Ele exerce, entre outras, as funções de auxiliar os contatos com o Ministério Público e demais autoridades judiciais para agilizar a cooperação entre os dois países.

Poeta do Cárcere

José Dirceu enviou carta manuscrita ao grupo virtual batizado de Unidos Contra o Golpe (UCG) na qual pregou: “Ser uma força de oposição real e de pressão real entre nós, dentro de nós, ‘guerra aos castelos, paz nas choupanas”’.

Barril de pólvora

O presidente Michel Temer pretende fazer pronunciamento logo após a divulgação da lista de ministros e políticos envolvidos no esquema de pagamento da Odebrecht. Resta saber se cumprirá promessa de afastar “provisoriamente” os chefes de pastas.

#MatançaEmRede

O deputado Roberto Lucena (PV-SP) enviou requerimento ao ministro da Justiça, Osmar Serraglio, cobrando explicações sobre o uso e funcionamento de bloqueadores de celulares nos presídios do País. Quer saber se as empresas terceirizadas foram punidas diante da matança nos presídios do Norte e Nordeste com revelação de uso de celulares.

Ponto Final

“Há um debate que deve ser enfrentado em nossa sociedade: o da verdade contra a mentira”.

Do presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), citado sete vezes nas delações da Odebrecht.