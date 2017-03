TCE-RJ

Reforma do Maracanã teve superfaturamento de R$ 211 milhões Investigação do TCE-RJ revelou que recursos foram desviados na aquisição de serviços e produtos

Uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) concluiu que houve superfaturamento na obra de reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014. A informação foi obtida pelo programa Fantástico, da TV Globo.

De acordo com o TCE-RJ, a reforma do Maracanã foi superfaturada em R$ 211 milhões, em valores atuais. A investigação do tribunal revelou que os recursos foram desviados na aquisição de serviços e produtos, e ainda que houve termos aditivos suspeitos e gastos em duplicidade. O contrato teve 16 aditivos.

O orçamento original de R$ 700 milhões aumentou para R$ 1,2 bilhão. A reforma do Maracanã foi realizada pelo Consórcio Maracanã, formado pela Odebrecht, Andrade Gutierrez e Delta Engenharia.

As irregularidades na reforma do estádio teriam começado ainda no projeto básico, segundo a auditoria. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) entrou com uma ação civil pública na semana passada para responsabilizar as empreiteiras envolvidas na reforma.

A reportagem do Fantástico revelou também que foi feito um pedido de bloqueio dos bens dos envolvidos na reforma e ainda a devolução de cerca de R$ 200 milhões pelas três empreiteiras.

Fontes:

Portal Exame - Reforma do Maracanã foi superfaturada em R$ 211 milhões, diz TCE