PESQUISA DATAFOLHA

Rejeição ao Congresso tem novo recorde no país Desempenho dos atuais 513 deputados federais e 81 senadores foi considerado ruim ou péssimo por 60% dos entrevistados

Uma pesquisa Datafolha revelou que a rejeição dos brasileiros ao trabalho do Congresso Nacional atingiu um novo recorde.

O desempenho dos atuais 513 deputados federais e 81 senadores foi considerado ruim ou péssimo por 60% dos entrevistados. Apenas 5% dos brasileiros consideram ótimo ou bom o trabalho dos parlamentares federais — é também o pior número já registrado. Outros 31% dos entrevistados consideram o desempenho regular. Três por cento não souberam responder.

O levantamento, que contou com a participação de 2.765 pessoas, foi feito entre os dias 29 e 30 de novembro, cerca de um mês depois da votação na Câmara dos Deputados que barrou a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer.

A atual legislatura é, na média, a mais mal avaliada desde o início, em 1993, da série de pesquisas do Instituto Datafolha sobre o desempenho do Congresso Nacional.

Desde 1993, houve um único registro de uma avaliação positiva do desempenho dos congressistas numericamente superior à negativa. Isso ocorreu em dezembro de 2003, durante o primeiro ano do primeiro governo Lula.

Entre os mais ricos, a reprovação do trabalho dos parlamentares federais chega a 74%. Em outros segmentos, como entre os entrevistados com ensino superior chega a 75%; os eleitores do presidenciável Jair Bolsonaro, 68%; e os que reprovam a gestão de Michel Temer, 69%.

Fontes:

Folha de S.Paulo - Rejeição ao trabalho do Congresso atinge recorde