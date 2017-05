COLUNA ESPLANADA

Rejeição esmagadora Sondagens mostram rejeição de mais de 80% dos entrevistados às mudanças nas regras de aposentadoria e contratos de trabalho

Partidos da base do Governo de Michel Temer — entre eles PMDB, PSDB e DEM — realizam pesquisas para avaliar a “aceitação” do eleitorado às reformas trabalhista e da Previdência. Todas as sondagens mostram rejeição de mais de 80% dos entrevistados às mudanças nas regras de aposentadoria e contratos de trabalho. Os dados reforçam o temor dos parlamentares de pagarem o preço do apoio às reformas nas urnas em 2018.

Águas de maio

O presidente da Funai, general Franklimberg de Freitas, longe de pressão política, vai nomear indígenas para adjuntos de supervisão em parceria com ANA em oito regionais.

Brasiiiillll!

Pobre deste País. Há casos de cidadãos que foram aos caixas eletrônicos atrás do dinheiro da conta inativa do FGTS sem nunca ter assinado a carteira.

Sem homofobia

O prefeito do Rio, o evangélico Marcelo Crivella, vai iluminar o Museu do Amanhã, hoje, com as cores do arco-íris pelo Dia Contra a Homofobia e a Transfobia.

Lavoura…

Liderados pela Associação dos Municípios Produtores de Tabaco (Amprotabaco), cerca de 60 prefeitos da região Sul vão se reunir com os ministros da Agricultura, Blairo Maggi, e das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, para cobrar medidas pelo setor. Eles representam um setor que envolve 140 mil famílias.

…em risco

O objetivo é expor os efeitos negativos que o contrabando de cigarros tem causado para os produtores de fumo brasileiros. Hoje, quase 45% dos cigarros consumidos no Brasil são contrabandeados do Paraguai. Em jogo está o setor que paga bilhões em impostos no Brasil e o futuro de milhares de famílias na lavoura no Sul.

Estados-babás

No “Índice dos Estados-Babás,” do Instituto de Assuntos Econômicos e que mapeia o nível de interferência dos 28 países que compõem a União Europeia na vida de suas empresas e cidadãos, o Reino Unido subiu uma posição no ranking dos países que mais regulam o estilo de vida das pessoas e a liberdade de expressão empresarial.

Vai, Brasil!

No outro extremo, entre as nações ‘menos babás’, estão a Alemanha e a República Tcheca. Fica a dica para os gestores das agências reguladoras destravarem a coisa aqui.

Parque$

Não é por acaso que parques de São Paulo estão abandonados. Empresas estão de olho no potencial de estacionamentos e restaurantes nas áreas diante do plano de concessão.

Do campo

O ‘Novos Rurais’, programa do Instituto Souza Cruz, chega aos 5 anos com 2 mil jovens capacitados como empreendedores e 600 novos negócios na agricultura familiar — esta é responsável por 70% dos produtos que nos chegam à mesa.

Providencial

O TCU afirma que respondeu ao Senado ano passado os questionamentos sobre as investigações sobre o BNDES. “O processo está em vias de ser encerrado”, informa a assessoria. No portal, o TC 010.029/2015-2 surge como “Aguardando providências”.

Cortesia na pista

Diante da lei da gorjeta (3.419/17), a 99 Táxi — pioneira no app para gorjeta a motoristas — descobriu em pesquisa com 7 mil passageiros que 69,6% deles apontam o bom serviço como fator contribuinte para a gratificação ao motorista.

Carteira aberta

Dado interessante diante da ascensão de apps concorrentes dos táxis: as corridas mais baratas — de até R$ 15 — representam 70% das ocasiões em que há gorjetas.

Bons de cabeça