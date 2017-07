ÍNDICE RECORDE

Rejeição a Temer atinge marca recorde de 94% Segundo uma pesquisa da Ipsos Public Affairs, Michel Temer é mais impopular que o deputado cassado e preso Eduardo Cunha e o senador Aécio Neves

Nunca antes na história deste país um presidente foi tão impopular. É o que revela pesquisa feita pela Ipsos Public Affairs, que acaba de sair do forno. O índice de reprovação dos brasileiros ao presidente Michel Temer atingiu o número recorde de 94%. A rejeição é de um ponto porcentual a mais que na pesquisa realizada um mês antes.

Segundo o estudo publicado esta semana, Temer consegue ser mais impopular que o deputado cassado e preso Eduardo Cunha, do PMDB-RJ (93%); do que o senador do PSDB-MG Aécio Neves (90%); do que o senador do PMDB-AL Renan Calheiros e do que a ex-presidente Dilma Roussef (empatados com 80%). Na lanterninha dos impopulares vem o senador do PSDB-SP José Serra (75%).

O levantamento foi feito na primeira quinzena de julho – com 1.200 entrevistas presenciais em 72 municípios brasileiros – e ocorreu antes do pra lá de impopular aumento do PIS/Cofins sobre os combustíveis.

“Identificamos que os efeitos da crise política e da delação premiada de Joesley Batista ainda se mantêm. Esse quadro tende a se manter nos próximos meses com a pauta do aumento de impostos”, disse Danilo Cersosimo, diretor da Ipsos.

Lula tem a maior aprovação entre a classe política

O estudo “Pulso Brasil” analisou a popularidade de outros 33 brasileiros – entre políticos e personalidades. O juiz Sérgio Moro lidera a lista dos mais populares, com 64% de aprovação. O apresentador de TV Luciano Huck aparece em segundo, com 45%. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa vem em terceiro (44%).

Anunciado como favorito em uma possível eleição direta, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conta com 29% de aprovação. Ainda assim, ele lidera, de fato, o ranking entre os políticos. Já a presidente do STF, Cármen Lúcia, vem logo atrás, com 28%, enquanto que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, tem 24% de aprovação.

A pesquisa aponta também que, para 95% dos brasileiros, o Brasil está no rumo errado. O nível se manteve em relação ao levantamento feito um mês antes. A pesquisa Ipsos tem margem de erro de três pontos percentuais.