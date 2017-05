AÇÃO NO TSE

Relator libera ação contra chapa Dilma-Temer para julgamento Ação que pede a cassação da chapa Dilma-Temer é de autoria do PSDB

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Herman Benjamin liberou nesta segunda-feira, 15, para julgamento a ação que pede a cassação da chapa Dilma-Temer, que ganhou as últimas eleições presidenciais, em 2014.

O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, deve agora marcar uma data para análise do processo no plenário, que é composto por sete ministros. A expectativa é de que a ação volte a ser julgada a partir da próxima semana.

O processo já reúne as alegações finais das defesas e o parecer final do Ministério Público, que pede a cassação do mandato do presidente Michel Temer e a inelegibilidade da ex-presidente Dilma Rousseff por oito anos. O ministro Herman Benjamin, que é o relator do caso, elaborou um novo relatório, incluindo depoimentos do ex-ministro Guido Mantega e do casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura.

A ação que pede a cassação da chapa Dilma-Temer é de autoria do PSDB. O julgamento começou em abril, mas foi interrompido por conta de novos depoimentos. A acusação diz que houve abuso de poder político e econômico da disputa, envolvendo o uso de recursos desviados da Petrobras.

A defesa da ex-presidente Dilma nega irregularidades na campanha, ressaltando que as doações foram aprovadas pelo TSE. A defesa do presidente Michel Temer afirma que ele não participou na captação de recursos para a campanha, e solicita a separação de condutas. O PSDB também defende uma punição apenas para Dilma.

