TROCA DE FARPAS

Renan volta a criticar Temer Em vídeo publicado no domingo, 2, Renan criticou as recentes decisões de Temer sobre a sanção da terceirização e a reforma da Previdência

O senador Renan Calheiros (PMDB-AL) voltou a criticar publicamente o presidente Michel Temer, seu colega de partido.

Leia também: Renan Calheiros deixa a presidência do Senado

Em vídeo publicado neste domingo, 2, no Facebook, Renan comentou as recentes decisões de Temer sobre a sanção da terceirização e a reforma da Previdência: “A sanção presidencial da terceirização irrestrita e a insistência do governo em fazer essa Reforma da Previdência, que pune trabalhadores e o Nordeste, significa dizer que o governo continua errático. E quem não ouve, erra sozinho”.

O presidente Michel Temer sancionou na última sexta-feira, 31, o projeto de lei que regulamenta a terceirização irrestrita com três vetos parciais ao texto aprovado na Câmara dos Deputados.

Na semana passada, o senador já havia criticado publicamente o governo Temer: “Eu não quero participar do governo, não quero indicar ninguém no governo e hoje, como líder da bancada, diante dessa insatisfação que é generalizada, mais do que nunca”.

O Palácio do Planalto, por sua vez, tem tirado aliados de Renan Calheiros de cargos.

