COLUNA ESPLANADA

Responsabilidade Ética Não adiantou Temer ter queimado a língua ao recuar sobre o afastamento de ministros acusados de envolvimento no Propinobrecht

A Comissão de Ética da Presidência da República se reúne na quinta-feira para decidir sobre a abertura de processos contra oito ministros do Governo de Michel Temer acusados de envolvimento no Propinobrecht. Os pedidos de investigação foram protocolados no colegiado pelos deputados petistas baianos Afonso Florence e Robinson Almeida. Não adiantou Temer ter queimado a língua ao recuar sobre o afastamento. Agora está nas mãos dos membros da Comissão o futuro do grupo.

Engavetou

Seis dos oito ministros já são investigados pela comissão por uso de aeronaves da FAB para viagens com destino ou origem nos respectivos domicílios.

Quer dizer…

…que a Comissão é morosa na decisão sobre situações simples, de clara quebra de regras do Governo. Não será surpresa se mantiver no cargo os oito ministros.

Premiada mesmo!

O que se diz nos escritórios de criminalistas é que a Odebrecht pagou R$ 19 milhões em bônus para cada executivo que topou a delação na Lava Jato. São R$ 1,5 bilhão.

Ai, nosso bolso

O sheik de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, está perto de ganhar uma indenização de US$ 1 bilhão contra a Petrobras, em ação na comarca de Manhattan. E ainda sai perdendo. Dos homens que mais entendem de petróleo no mundo, não se perdoa por ter caído na lábia de Lula da Silva e sua turma.

Faz sentido

A indenização é parte do dinheiro que seu fundo de investimentos aplicou em ações da petroleira na Bolsa de NY. Ele processa a empresa por alta perda nos valores da ação motivada pela corrupção descoberta na Operação Lava Jato.

Mr. Barbosa

Sabem quem é o advogado que representa nos EUA parte dos investidores minoritários contra a Petrobras? O ex-ministro Joaquim Barbosa. Ele não atende o sheik.

Do mesmo saco

O senador Renan Calheiros entrou para o seleto grupo dos melhores do mundo na política. Em nota no feriado, soltou: “Humildemente repito que não temo ser investigado. Tenho certeza de que jamais serei condenado por qualquer conduta”. O teor remete à humildade de Lula ao dizer que é o político mais honesto do Brasil.

Ensaio

João Doria Jr concedeu o prêmio máximo de seu evento LIDE ao prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM). Nenhuma surpresa se aparecerem ambos em chapa presidencial.

Dois lados

Dória cresce como o potencial candidato do PSDB, hoje aliado do Governo. Mas o candidato de Michel Temer à sucessão é o ministro Henrique Meireles (PSD).

Apagão

Aconteceu na noite de 20 de abril em Maceió, relata leitor: Às 23h40 houve apagão em parte da capital, da Praia de Pajuçara ao aeroporto, que se segurou com gerador. Às 4h, quando o avião decolou, a cidade ainda estava no escuro.

PlacaTur

Por falar em Alagoas, o ministro do Turismo, Marx Beltrão, está investindo pesado (na publicidade) na sua terra natal. Há placas de obras da pasta no Mirante em Matriz de Camaragibe, na Orla de Maragogi e na Praia do Francês, entre outros pontos.

Zap é pecado

Viralizou na internet a homilia do padre-cantor Reginaldo Manzotti, no feriado do 21 numa praça do Recife, no qual ele demonizou o uso de whatsapp e disse que o fiel tem que parar com a ‘putaria’ nas trocas de fotos e vídeos que fogem do padrão familiar.

Casório

A República desembarca na histórica Pirenópolis (GO) na sexta. O governador Marconi Perillo (PSDB) casará sua primogênita com um empresário paulista.