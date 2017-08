ENCONTRO POLÊMICO

Reunião com Temer foi ‘institucional’, diz Raquel Dodge Encontro entre Raquel e Temer na semana passada causou polêmica

Em nota divulgada neste domingo, 13, a futura procuradora-geral da República, Raquel Dodge, afirmou que o polêmico encontro com o presidente Michel Temer na semana passada foi “institucional”.

“Os fatos que motivaram a reunião são institucionais”, afirmou Raquel Dodge em comunicado oficial divulgado cinco dias após a visita. A futura PGR disse também que a audiência constou em sua agenda pública e que ambos discutiram a sua posse no cargo, prevista para o dia 18 de setembro.

Raquel ressaltou na nota que foi alertar Temer sobre a possibilidade de o cargo de chefe da PGR ficar vago caso ele não lhe desse posse antes de sua viagem aos EUA, no dia 19 de setembro: “o mandato do atual PGR terminará no dia 17 de setembro. Com isso, caso a posse ocorresse apenas após a viagem presidencial, o Ministério Público da União ficaria sem titular para o exercício de funções institucionais junto ao Supremo Tribunal Federal e ao Conselho Nacional do Ministério Público, a partir do dia 18”.

O fato é que os encontros noturnos fora da agenda oficial de Temer no Jaburu vêm causando polêmica. A visita de Raquel Dodge após às 22h da última terça-feira, 8, foi revelada por um cinegrafista que estava do lado de fora do palácio.

O gabinete de Raquel Dodge informou que a audiência foi solicitada de maneira formal no dia 7 de agosto, por e-mail.

Fontes:

Terra - Raquel Dodge diz que reunião com Temer foi "institucional"

O Globo - Nova PGR diz que reunião com Temer tinha sido pedida por e-mail