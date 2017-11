ENCONTRO FORA DA AGENDA

Reunião entre Temer e Sarney selou troca de comando na PF Escolha do novo diretor da corporação foi decidida após um encontro entre Temer, Sarney e Jucá, fora da agenda oficial do presidente

A troca de comando na Polícia Federal (PF) foi selada em uma reunião entre Michel Temer e José Sarney, fora da agenda oficial do presidente.

Segundo uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo, Temer recebeu o ex-presidente na tarde do último sábado, 4, no Palácio do Jaburu. Ambos se reuniram com o ministro Moreira Franco (Secretaria-Geral) e o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR). Depois, Temer e Sarney tiveram uma reunião reservada onde, segundo o jornal, foi acertada a nomeação de Fernando Segóvia como novo diretor da PF.

Segóvia foi alçado ao cargo em substituição a Leandro Daiello, que comandava a PF há sete anos, desde o início do governo de Dilma Rousseff. De acordo com a Folha, a troca de comando foi patrocinada por caciques do PMDB, como Sarney e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.

A troca de comando na corporação atende aos pedidos do núcleo do governo, que desejava mudanças na condução das investigações da Operação Lava Jato desde maio, quando as suspeitas chegaram ao governo e à base aliada.

Sarney era investigado na operação por obstrução de Justiça, mas o inquérito foi arquivado pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). Jucá e o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) também foram alvo da investigação, que tinha como base áudios gravados por Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. Em um dos diálogos gravados, Jucá pedia por uma mudança no governo federal, com a ascensão de Temer e um pacto nacional para “estancar a sangria”.

O que diz o governo

Aliados de Temer afirmam que a reunião de sábado serviu apenas para alinhar a indicação de Segóvia e comunicar a base aliada sobre a mudança no comando da PF.

Em nota, o ministro Eliseu Padilha afirmou que a indicação do comando da PF é de atribuição exclusiva do ministro da Justiça. Padilha disse que não indicou “nenhum delegado para exercício de tal cargo”.

O ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse, também em nota, que não participou da indicação e que “o presidente da República escolheu nomear o delegado Fernando Segóvia”. O ministro, que não participou da reunião de sábado, foi comunicado da decisão somente na última terça-feira, 7, um dia antes do anúncio oficial da troca.

Procurado pela reportagem da Folha, o Planalto não se pronunciou sobre a reunião fora da agenda nem sobre a nomeação do novo diretor da PF.

