ACUSADO DE ATROPELAMENTO

Revogação de prisão de neto de ex-senador gera revolta na Paraíba Rodolpho Gonçalves Carlos da Silva teve a prisão decretada por atropelar e matar um agente da Lei Seca. No entanto, a decisão foi anulada horas depois

A revogação da prisão do herdeiro de uma influente família de João Pessoa, que atropelou e matou um agente da Lei Seca, está causando revolta na Paraíba.

O caso envolve o estudante Rodolpho Gonçalves Carlos da Silva, neto do ex-senador e ex-vice-governador da Paraíba, José Carlos da Silva Junior, cuja família é dona das empresas TV Cabo Branco, afiliada da Rede Globo, e Grupo São Braz, um dos maiores produtores de café torrado do Brasil.

Na madrugada do último sábado, 21, Rodolpho dirigia um Porsche branco no bairro Bessa, área nobre da zona leste de João Pessoa, quando se aproximou de uma blitz da Lei Seca. Orientado a parar, ele ignorou a ordem, furou o bloqueio da blitz, atropelou o agente Diogo Nascimento de Souza, de 34 anos, e fugiu do local sem prestar socorro. O agente foi levado em estado grave para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

No momento do atropelamento, uma das placas do Porsche caiu, possibilitando à polícia identificar o veículo. O Posche está em nome do pai de Rodolpho, Ricardo de Oliveira Carlos da Silva, que é filho do ex-senador Silva Junior. Porém, denúncias anônimas apontaram que era Rodolpho quem conduzia o veículo.

Em entrevista à revista Veja, o delegado Marcos Paulo Vilela, disse que Rodolpho estava acompanhado de uma mulher na hora do atropelamento, e que imagens obtidas por câmeras de segurança mostram que os dois estiveram em um restaurante da região consumindo bebidas alcoólicas.

No sábado, por volta das 20h, a juíza Andréa Arcoverde Cavalcanti decretou a prisão preventiva de Rodolpho, sob o argumento de que ele poderia destruir provas, já que fugiu do local. Porém, a decisão foi anulada às 3h da manhã de domingo, pelo desembargador Joás de Brito. O desembargador revogou a decisão tendo como base um habeas corpus apresentado pela defesa de Rodolpho, que apresentou o documento mesmo sem ter sido notificada oficialmente.

A decisão do desembargador gerou revolta na população, que acredita que a revogação da prisão preventiva ocorreu por se tratar de um membro de uma família influente do estado. A revolta foi alimentada pelo fato do desembargador ter, em 2013, negado um pedido de habeas corpus para um caso semelhante ao de Rodolpho.

Agentes do Detran da Paraíba também expressaram indignação e divulgaram uma nota oficial repudiando a decisão de Joás de Brito. “Não se espera, de maneira alguma, o cerceamento do direito de defesa do acusado, mas também, não se espera nenhum grau de parcimônia por parte do poder judiciário com relação à conduta criminosa por ele praticada. Sendo assim, os agentes de policiamento do Detran-PB e todos os envolvidos direta e indiretamente com a Operação Lei Seca na Paraíba, clamam para que o caso seja tratado de maneira isonômica, e que o cidadão Rodolpho Gonçalves Carlos da Silva, independente de classe, cor, raça ou condição financeira, responda por suas condutas como estão sujeitos todos os cidadãos brasileiros”, diz a nota.

Em entrevista à rádio Band News, Joás de Brito se defendeu das críticas, afirmando apenas ter seguido o protocolo. “Eu analisei a prisão temporária, não preventiva, onde verifiquei que não haveria necessidade da prisão por ele ser primário e ter bons antecedentes. O advogado dele apresentou uma petição onde disponibilizou o carro, e o suspeito se propôs a comparecer para prestar esclarecimentos […] A decisão não foi apenas no sentido de liberá-lo. Eu condicionei a apresentação dele em 72h, apliquei medidas cautelares para evitar prisões desnecessárias. O fato foi grave, mas será apurado e a justiça tomara as medidas”, disse o desembargador.

