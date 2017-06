EDUCAÇÃO

A revolução do ensino superior na América Latina Região aumentou expressivamente o número de estudantes no ensino superior, mas alguns problemas ainda persistem

César Huamán vive coma família em uma casa feita de papelão e lata em Puente Piedra, um bairro pobre de Lima, capital do Peru. Sua mãe, Inés, vende alimentos cozidos na rua e seu pai é mecânico.

Apesar disso, César cursa arquitetura em uma nova universidade privada da cidade. Para pagar a mensalidade, de cerca de R$ 444, ele trabalha como auxiliar de obra durante os dias livres. Seus pais e seus seis irmãos também contribuem para o pagamento. “Nós sempre quisemos ter um profissional formado na família, nem que fosse apenas um”, diz Inés.

César faz parte da revolução vivida pela educação superior na América Latina. A região, hoje, tem 20 milhões de estudantes cursando a universidade, mais que o dobro do registrado na virada do século. Os que mais adentraram esse rol foram os jovens entre 18 e 24 anos. Segundo uma projeção do Banco Mundial, o percentual nessa faixa etária subiu de 21%, em 2000, para 43%, em 2013. Muitos desses estudantes são de famílias carentes, como a de César.

Para chegar ao cenário atual, desde o ano 2000, governos sul-americanos criaram mais de 2.300 novas universidades na região. Muitas delas são particulares e não exigem exame de admissão. Essa vasta expansão sinaliza o rápido progresso sócio-econômico na América Latina. Ela é fruto do avanço do crescimento econômico, da educação de nível médio e das aspirações da classe média emergente. Trata-se de uma mudança bem-vinda em uma região onde apenas 14% da força de trabalho tem um diploma universitário. Nos EUA, esse percentual é de 42%.

Mas há alguns problemas a serem enfrentados. Quase metade dos que ingressam nas universidades abandonam o curso antes de completá-lo. Muitos por considerarem um investimento muito alto a ser feito durante um longo período de tempo. Estudantes originários de famílias carentes são mais inclinados a deixar o curso. Além da questão financeira, eles entram nas instituições após passarem por escolas públicas de nível médio, que não fornecem base de ensino para o nível superior. E para piorar, algumas das novas instituições privadas oferecem cursos de baixa qualidade.

Além disso, após anos de expansão, os governos da região estão repensando suas políticas para a educação superior. Isso porque a estagnação econômica vem levando ao corte de gastos. Outro problema é a falta informação sobre que carreira seguir. A maioria dos estudantes de nível superior da América Latina cursa direito ou sociologia, enquanto há um déficit em cursos como engenharia e ciências exatas.

Outra questão é a forma como os recursos públicos são utilizados para a educação superior. Nos últimos anos, os governos investiram em bolsas de estudos e empréstimos em longo prazo. Essa boa intencionada política gerou consequências não previstas. No Brasil, por exemplo, foram registrados casos em que as faculdades particulares exigiam propina de estudantes para aprovação nas disciplinas, já que para obter renovação do Financiamento do Ensino Superior (Fies) é necessária aprovação em 75% das disciplinas.

Acima de tudo, a América Latina precisa investir na diversificação de opções para estudantes formados no ensino médio. Muitos dos que hoje lutam para pagar instituições que oferecem cursos questionáveis seriam mais beneficiados se cursassem ensino técnico profissionalizante.

Para estudantes como César, cursar uma universidade é uma aposta alta. Muitos pais se afundam em dívidas para bancar os estudos de seus filhos. Se as instituições não oferecem um retorno certo e benéfico podem criar uma formula para insatisfação social e revolta popular.

