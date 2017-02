MINISTRO DA SAÚDE

Ricardo Barros faz negócio 15 vezes acima de seu patrimônio Com patrimônio declarado de R$ 1,8 milhão, Ricardo Barros comprou 50% de um terreno em Maringá (PR) orçado em R$ 56 milhões

O ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP-PR) fez, em 2014, um negócio 15 vezes maior que seu patrimônio declarado. A revelação foi feita em uma reportagem publicada nesta sexta-feira, 10, na Folha de S. Paulo.

Documentos obtidos pelo jornal em cartórios mostram que, em 2014, Barros, na época secretário de Indústria e Comércio do Paraná, comprou 50% de um terreno de 1,3 milhão de metros quadrados, avaliado em R$ 56 milhões, em Marialva (PR). No lote de terras, está prevista a criação de um condomínio fechado de luxo. O valor da transação supera em muito o patrimônio de R$ 1,8 milhão declarado por ele à Justiça Eleitoral naquele ano, quando disputou e ganhou uma vaga de deputado federal nas eleições.

Em 2015, já como deputado, Barros apresentou um requerimento de apoio à emenda de liberação de R$ 450 milhões da União para a construção de uma rodovia de 32 km a apenas 3km do terreno. Batizada de Contorno Sul Metropolitano, a rodovia ligaria de forma rápida a área a Maringá, cidade vizinha a Marialva e reduto eleitoral de Barros.

Para adquirir o lote em 2014, Barros usou duas empresas criadas por ele, em parceria com a mulher, Cida Borghetti (PP), então deputada federal e atual vice-governadora do estado. Na época, ela tinha um patrimônio declarado de R$ 805 mil. As empresas criadas foram a MRC e a RC7. A primeira foi aberta em outubro de 2013, 20 dias antes de ser divulgado o estudo de impacto ambiental da construção da rodovia feito pela prefeitura de Maringá. A segunda foi aberta em maio de 2014. Cada empresa tinha um capital social de R$ 10 mil. Na época da transação, o prefeito de Maringá era Roberto Pupin (PP-PR), aliado de Barros que tinha sido vice-prefeito da cidade na época em que o irmão do ministro, Silvio Barros (PP), foi prefeito.

Ao ser questionado sobre como conseguiu comprar metade de um terreno de R$ 56 milhões, Barros negou irregularidades. O ministro disse que conseguiu realizar a transação graças a um empréstimo de R$ 13 milhões obtido da empresa imobiliária Paysage, sua parceira na transação. O empréstimo, segundo ele, foi usado como sinal da compra, que seria paga em três parcelas. Ele afirmou que quitou o empréstimo vendendo para a Paysage suas duas microempresas. Ele disse que, com a aquisição das empresas, a Paysage também assumiu a dívida das parcelas do terreno.

Porém, a transação foi considerada incomum por especialistas em contabilidade ouvidos pela Folha. “É uma operação não usual, muito estranha. A incorporadora ter passado o dinheiro e ter recebido a empresa de volta sugere que ela aceitou um prejuízo. É uma operação que revela uma relação de amizade”, disse o vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Zulmir Ivânio Breda.

“O montante emprestado é atípico. Você cria uma empresa de R$ 10 mil para montar uma lojinha, um carrinho de cachorro quente, não para comprar um imóvel de mais de R$ 50 milhões. Não é comum no mercado”, disse Idésio Coelho, presidente do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Ambos, porém, ressaltaram que não podem assegurar se tratar de uma operação ilícita antes de verificar os documentos.

Trajetória marcada por inquéritos

A suspeita em torno da compra do terreno não é a primeira controversa na trajetória política de Barros. O ministro da Saúde responde a inquéritos por corrupção, peculato e crime contra a Lei de Licitações durante sua gestão como prefeito de Maringá (1989-1993) e como secretário de Indústria e Comércio do Paraná.

Em 1990, Barros foi condenado pela na 4ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná por fraude na venda de coletores e compactadores de lixo da prefeitura. Na época, Barros criou uma comissão para fazer o orçamento dos equipamentos. Porém, o comprador acabou sendo um dos três integrantes da comissão. Ou seja, o bem público foi vendido por um preço escolhido pelo comprador.

Em 2011, já como secretário de Indústria e Comércio do Paraná, Barros foi flagrado em uma conversa gravada orientando um acordo suspeito entre duas empresas publicitárias que participavam de processo de licitação para publicidade de Maringá.

