EX-ASSESSOR DE TEMER

Rocha Loures furou fila para pegar tornozeleira eletrônica, diz site Equipamento foi cedido pelo governo de Goiás a pedido do Departamento Penitenciário, órgão do Ministério da Justiça

O ex-assessor do presidente Michel Temer Rodrigo Rocha Loures furou a fila para conseguir uma tornozeleira eletrônica para ser liberado a fim de cumprir prisão domiciliar. A informação é do site Metrópoles.

Rocha Loures foi libertado no último sábado, 1, após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin. A tornozeleira eletrônica foi cedida pelo governo de Goiás. O estado tem, no entanto, mais de 100 presos aguardando pelo equipamento para serem transferidos para prisão domiciliar.

A empresa Spacecom, responsável pela fabricação das tornozeleiras utilizadas em Goiás, reivindica o pagamento atrasado de cerca de R$ 3 milhões, e parou de fornecer o equipamento.

Um lote de 20 tornozeleiras foi enviado para a capital Goiânia de Itumbiara para minimizar o problema. A quantidade é, no entanto, insuficiente para atender a fila de uma centena de presos que aguardam pelo equipamento.

A pedido do Departamento Penitenciário (Depen), órgão do Ministério da Justiça, Rocha Loures passou à frente de outros presos para obter a tornozeleira.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, os pagamento à Spacecom estão em processo de regularização.

Rocha Loures foi transportado de Brasília até Goiânia, e foi fichado na Casa de Prisão Provisória de Goiás, que será responsável por monitorá-lo.

O ex-assessor de Temer, que foi filmado recebendo uma mala de propina da JBS, foi no sábado para sua casa, que fica em um condomínio do Lago Sul, em Brasília. O Supremo decidiu que Rocha Loures pode sair durante o dia, mas deve permanecer em casa à noite, nos finais de semana e nos feriados.

