COM 293 VOTOS

Rodrigo Maia é reeleito presidente da Câmara Judiciário ainda pode retirá-lo do cargo, já que a legalidade de sua candidatura foi questionada no STF

Na última quinta-feira, 2, o deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ) foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados para o mandato de 2017-2018. Com 293 votos, ele venceu os cinco concorrentes em primeiro turno. No entanto, ele ainda depende de um julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), já que a legalidade de sua candidatura foi questionada no tribunal.

Para ser eleito em primeiro turno, Maia necessitava de pelo menos metade mais um dos votos, ou seja, 253 votos. Dos 513 deputados da Câmara, 504 participaram da votação. Os outros cinco adversários de Maia tiveram o seguinte resultado: Joavir Arantes (PTB-GO), 105 votos; André Figueiredo (PDT-CE), 59; Júlio Delgado (PSB-MG), 28; Luiza Erundina (Psol-SP), 10; e Jair Bolsonaro (PSC-RJ), 4; votos em branco: 5.

O questionamento judicial contra Maia foi o de que um presidente não poderia concorrer à reeleição dentro de uma mesma legislatura. Maia, em sua defesa, disse que havia sido eleito em julho de 2016 para um mandato-tampão de seis meses, já que Eduardo Cunha havia renunciado.

Apesar das quatro ações contra a candidatura de Maia, o ministro do STF Celso de Mello decidiu não acolher a medida liminar solicitada pelos concorrentes de Maia e o liberou para disputar a reeleição. No entanto, o Judiciário ainda poderá retirá-lo da presidência da Câmara.

