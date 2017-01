Coluna Esplanada

Rombo na Assefaz vira caso de polícia O clima esquentou no poderoso plano de saúde que reúne cinco categorias de servidores federais

O clima esquentou na Assefaz, o poderoso plano de saúde que reúne cinco categorias de servidores federais. O presidente da Fundação, Helio Bernardes, acaba de protocolar no Ministério Público do DF comunicado que informa a recusa de uma funcionária de assinar o relatório financeiro de 2012. Há suspeita sobre Rosana Ribeira, demitida há 10 dias, responsável pelo rombo de R$ 35 milhões. O novo conselho de administração também fecha o cerco a Bernardes, que a manteve no cargo nos últimos cinco anos.

Entregou

O Conselhão não é pouca coisa. Formado por graduados da Fazenda, CGU, AGU e outras, impôs a Bernardes a demissão da colaboradora ou seu impeachment.

Tô fora!

Já a demitida, revoltada, Rosana recusou-se a assinar o Balanço de 2012, alegando que estaria maquiado. O rombo pode ser muito maior que os R$ 35 milhões.

Problema federal

A crise na Assefaz chegou ao auge com o protocolo. A coluna vem citando o rombo desde meados do ano passado. A fundação tem 100 mil associados em todo o país.

Protocolar…

Procurada, a assessoria resume: ‘Tal comunicado foi protocolado para que o órgão tome ciência do fato, uma vez o responsável pela fiscalização das Fundações’.

Língua mordida…

Caiu na rede o vídeo em que a bela deputada Juliana Brizola, hoje figadal opositora, rasga elogios ao então ministro Carlos Lupi, presidente do PDT – sucedido na Esplanada por seu irmão, Brizola Neto. Ela revela as ‘fortes’ ligações de Lupi com a família. ‘Tenho certeza de que meu avô não poderia ter escolhido melhor sucessor’.

…Cara pálida

Hoje Juliana é oposição a Lupi na disputa interna, junto com os irmãos, e apoia Alceu Collares contra o atual presidente, que tenta a reeleição. Impagável o semblante desconfiado de Lupi à ocasião do evento gravado em vídeo (site da coluna).

Da torre

Com bela vista para o Lago Norte, pequeno grupo se reuniu ontem no gabinete do senador Gim Argello (PTB) para falar de sua reeleição e do eventual apoio a Agaciel Maia – ex-diretor do Senado – para a Câmara Federal.

Coincidência indigesta

O PSDB ‘comemorou’ discreto. No Dia do Consumidor, órgãos de pesquisa de preços revelam que a desoneração da cesta básica naufragou. Houve aumento. “Anunciada com estardalhaço pela presidente, foi um tiro no pé”, criticou o senador Aloisio Nunes.

…e amarga

Representantes de produtos da cesta anunciam que não poderão reduzir os preços em 9,25% pelo menos em oito produtos. O café não barateia.

Recheio do bolo

O senador Walter Pinheiro (PT-BA), relator, diz ser grande a expectativa de votar a nova tabela do FPE dia 19. A matéria tramita há meses. Ele explica que se trata ‘da distribuição e não do incremento’, nem tão pouco do aumento do bolo.

Revolta popular

Embora tenha saído dos holofotes da imprensa, continua onda de violência em Salvador. Principalmente por brigas de traficantes. Na quarta, uma quadrilha invadiu QG de chefão e matou por engano sua sobrinha de sete anos.

Chico da Fronteira

Em visita a Porto Alegre em 80, João Paulo II fez graça e disse: ‘O Papa é Gaúcho’. Como o escolhido desta vez é argentino, houve quem brincasse: ‘Agora o Papa é quase gaúcho’. E completam: ‘Mas Deus ainda é brasileiro’.

Ciumeira

Ciumeira nos bastidores amazônicos de prefeitos de Parintins, Taquatiara e Maracapuru, três polos além-Manaus, sobre a pequena Coari, de 77 mil habitantes. Esta recebeu R$ 312 milhões de royalties por causa do gasoduto, em cinco anos. O trio, R$ 5 milhões.

Queixa

A queixa aberta pela, digamos, distribuição torta, vem do deputado Franciso Praciano (PT-AM). Em qualidade de educação, Coari é o 56º no rank.

Mi$tério

Um rapaz foi preso em Manaus tentando sacar R$ 65 milhões (!) de conta de idosa. Mas quem será essa velhinha milionária…

Ponto Final

Isso sim é o fim do mundo: mulher mata a mãe com 109 facadas em Manaus. ‘Eu não gostava mesmo dela’.

Com Marcos Seabra, Maurício Nogueira e Adelina Vasconcelos

