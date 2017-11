SALÁRIO MÍNIMO

Salário mínimo ideal é 4 vezes maior do que o real Para sustentar uma família de quatro pessoas, o salário mínimo deveria ser de R$ 3.754,16

Um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) mostrou que o salário mínimo ideal para uma família de quatro pessoas é de R$ 3.754,16, cerca de 4 vezes mais que o salário mínimo real em 2017, de R$ 937,00. Porém, a pesquisa mostra que a diferença já foi muito maior.

O cálculo busca demonstrar o quanto é necessário para cobrir as despesas de uma família formada por quatro pessoas, levando em conta saúde, moradia, educação, lazer, alimentação, transporte, vestuário, higiene e previdência.

Há 22 anos, o Dieese divulga o salário mínimo ideal mensalmente, baseando-se na cesta básica mais cara do país, atualmente a de Porto Alegre (RS), que custa R$ 446,87, seguida de São Paulo (SP), que custa R$ 428,13, e Rio de Janeiro, que custa R$ 421,05. Por outro lado, as mais baratas são as de Salvador (BA), Natal (RN) e Recife (PE), que custam R$ 318,31, R$ 325,09 e R$ 325,96, respectivamente.

O salário mínimo ideal de outubro não é o mais alto e nem o mais baixo de 2017. O mais alto foi o de abril, que, levando em conta todas as variáveis, fechou em R$ 3.899,66. Enquanto isso, a conta mais baixa foi a do mês de fevereiro, que fechou em R$ 3.658,72.

Em 2018, o salário mínimo deve subir para R$ 965, segundo as últimas projeções apresentadas pelo Ministério do Planejamento, tendo como base a soma da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Por isso, levando em conta que 2015 e 2016 foram anos de recessão, o valor do vencimento mínimo só deve voltar a ter um aumento real em 2019.

Fontes:

Exame - Qual é o salário mínimo suficiente para sustentar uma família?