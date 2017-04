EM 20 ANOS

Saneamento para todos traria benefícios de R$ 537,4 bilhões ao país Ganhos com a expansão dos serviços de água e esgoto superam os custos para investir no setor

Um estudo do Instituto Trata Brasil obtido pelo portal G1 revelou que a universalização do saneamento básico traria benefícios econômicos e sociais de R$ 537,4 bilhões ao Brasil em 20 anos.

Isso significa que os ganhos com a expansão superam os custos para investir no setor. Entre as áreas mais beneficiadas estão saúde, educação, turismo, emprego e imobiliário.

Dados de 2015 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento mostram que apenas 50,3% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto — ou seja, mais de 100 milhões de brasileiros ainda usam medidas alternativas para lidar com os dejetos — e ainda que 34 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável.

O estudo do Instituto Trata Brasil destaca que a quantia necessária para alcançar a universalização dos serviços de água e esgoto no país em 20 anos seria de R$ 316,8 bilhões. Isso significa também um aumento das despesas das famílias, de R$ 235,3 bilhões. Os custos totais, portanto, seriam de R$ 552,1 bilhões.

Já os valores em decorrência dos benefícios gerados pelo saneamento para todos chegariam a quase R$ 1,1 trilhão. O balanço positivo seria, desta forma, de R$ 537,4 bilhões para o país.

De acordo com Édison Carlos, presidente do Instituto Trata Brasil, os ganhos são amplos por se tratar de um investimento transversal, isto é, que envolve diversas áreas da sociedade. Deve-se incluir nesta conta os efeitos indiretos do saneamento, como a redução do número de trabalhadores afastados por motivos de saúde e a queda das despesas com internações por infecções gastrointestinais.

O estudo estabelece o prazo de 20 anos (de 2015 a 2035) com base no Plano Nacional de Saneamento Básico lançado em 2014 pelo governo federal.

Fontes:

G1 - Universalização do saneamento traria R$ 537 bi ao país em 20 anos, diz estudo