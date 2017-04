GRITA BRASIL

Sem circunlóquios! A revanche! Enquanto a população não tomar as rédeas da situação para si e em 2018 tentar mudar o rumo dessa prosa, sinto muito, a coisa vai piorar

Segundo o Pai dos Burros, circulnlóquio é dentre outras coisas, um subterfúgio verbal, e segundo a Wikipédida, “é uma figura de linguagem que consiste em um discurso pouco direto, onde o escritor foge do ponto principal pelo abuso de expressões, que estende demasiadamente algo que pode se dito em poucas palavras”.

Eu, sinceramente, e, cá entre nós, conseguiria sim, com pouquíssimas palavras, dizer tudo, sem rodeios e floreios o que estou sentindo, para onde acho que tudo caminha e o que acho que vai acontecer. Mas infelizmente não posso ser assim tão direto. Sou um homem fino.

Tão fino, que queria aproveitar e dar os parabéns para Brasília, que fez no último dia 21 de abril, 57 anos de vida. Mas que, infelizmente, está longe de poder se aposentar. Ainda vai ter que ralar para conseguir a tão sonhada aposentadoria.

Mas mesmo que já pudesse se aposentar, não teríamos muito o que comemorar. E sim lamentar que uma cidade tão bonita criada pelos traços de Niemeyer tenha perdido o seu próprio traçado e seja lembrada como cidade da lama e sem esquinas. Os brasilienses não mereciam isso.

Mas voltando ao tema… Aposentadoria…

E o Temer ainda luta para mudar as regras e tentar recuperar o irrecuperável; afinal, a incompetência deles não vai mudar. Enquanto eles continuarem com esse modelo de “mais é mais” para eles, enquanto eles não reverem os benefícios que eles possuem, enquanto eles quiserem mexer somente na parte mais fraca, o cobertor será sempre pequeno e quem vai ficar sempre com os pés descobertos somos nós, pobres mortais.

Não adianta Temer ficar lutando pela sua sobrevivência se nada de concreto e correto é feito. Temer só vai sobreviver se for homem e presidente suficiente para mudar radicalmente. Para mudar de verdade. Com consciência. Com sabedoria. Com cabeça de empresário e não de político.

Mas como tudo aqui é concessão, acordos, favores, o quadro não é dos melhores. Aliás, é o pior possível.

Enquanto a cabeça deles não for reformada, enquanto a crise institucional política não for rebelada, enquanto a Lava-Jato não produzir efetivamente resultados, com toda essa corja presa, dinheiro sendo devolvido aos cofres públicos, pode acontecer greve geral hoje, amanhã, mês que vem, que não vai adiantar nada.

Não é possível que o governo não saiba o que a população está sentindo e esperando.

Mas ao mesmo tempo, enquanto a população não tomar as rédeas da situação para si e em 2018 tentar mudar o rumo dessa prosa, sinto muito, a coisa vai piorar.

E, pelo visto, não vai mudar nada. Pesquisas já olhando para as eleições em 2018, apontam Lula como candidato e como possível vencedor das eleições. Impossível? Improvável? Não aqui no Brasil.

Que é um absurdo sequer pensar que o nome de Lula apareça como opção de voto numa pesquisa espontânea, imagina se realmente Lula for candidato!

O partido ainda diz que não se decidiu, solta outro nome aqui, outro nome acolá, mas (infelizmente) sabemos que Lula ainda é um fenômeno (do mal) que não se explica, e que corremos o risco caso ele seja realmente candidato, que seja eleito novamente.

E se você não imaginou isso, faça um exercício. Não vai doer nada agora.

O jogo pode mudar? Talvez. Vai depender de algumas delações e se aparecerem provas concretas de que Lula é o grande chefe. “Amigo” já sabemos que ele é. Resta o povo saber que ele é amigo dele mesmo. De mais ninguém.

Então meus caros, não mudou muita coisa, continuamos na nossa luta diária para sobreviver e conseguir pagar nossas contas na esperança de ver alguma coisa nova que não promessas de que agora vai.

Enquanto ficar assim, não vai não. Aliás, vai sim e você sabe pra onde.

Salve as baleias. Não jogue lixo no chão. E se beber (ou não) chama o meu Uber. Dá uma força aí!