Senado aprova fim do foro privilegiado Por 69 votos a zero, Senado aprova fim do foro por prerrogativa de cargo para crimes comuns. No entanto, com alteração que blinda parlamentares

No mesmo dia que o Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou discussões para restringir o chamado foro privilegiado, o Senado aprovou, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com o “foro especial por prerrogativa de função” em caso de processos por crimes comuns.

O texto foi aprovado por 69 votos a favor e nenhum contra e agora será votado pela Câmara dos Deputados. A proposta já tinha sido aprovada em primeiro turno no Senado em 26 de abril, por 75 votos a 0.

O benefício, que garante o julgamento em cortes superiores, será mantido apenas para presidentes da República (e seu vice) e das Casas do Legislativo. Dessa forma, outros políticos e agentes públicos deverão ser julgados na Justiça de primeira instância. Segundo o ministro do STF Luís Roberto Barroso, são mais de 38 mil autoridades pelo país com o foro. Já um estudo da Consultoria Legislativa do Senado indica que são cerca de 55 mil autoridades.

Para Barroso, o fim do foro desafogaria a quantidade de processos no STF, que está sobrecarregado com a Operação Lava Jato. “O sistema atual abrange gente demais, é muito ruim e funciona muito mal”.

Além disso, ele impede que o mecanismo seja utilizado por políticos para evitar punições: atualmente se um político julgado no STF renunciar, seu processo vai para a Justiça comum. Caso ele se eleja novamente, o processo volta para o STF. O “sobe e desce de instâncias” aumentam as chances de a pena prescrever e o crime ficar impune.

Blindagem parlamentar

Para que a PEC fosse aprovada no Senado, o relator do projeto, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), teve que incluir alterações no texto original. Entre elas, foi retirada uma jurisprudência aprovada pelo STF que autoriza o início do cumprimento de pena após condenação na segunda instância.

A estratégia do Senado é vista como uma forma de blindagem aos parlamentares e de aumentar as chances da pena prescrever, já que ela só seria cumprida após o fim de todos os recursos possíveis na Justiça.

Autor das emendas acatadas por Randolfe, o senador Roberto Rocha (PSB-MA) classificou o foro como uma “excrescência nacional”. “O Supremo ia fazer isso se o Senado não fizesse. Acredito que retomamos o nosso protagonismo de legisladores”, disse o senador. A matéria estava pautada para ser analisada há mais de três semanas.

