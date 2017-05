COLUNA ESPLANADA

Senado blinda Aécio A despeito de todas as revelações contra Aécio Neves, o Conselho de Ética do Senado sequer foi composto para apreciar o pedido de cassação de mandato

A despeito de todas as revelações bombásticas e comprometedoras contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG), o Conselho de Ética sequer foi composto para apreciar o pedido de cassação protocolado pelo senador Randolfe (Rede-AP). Das 15 vagas, houve 9 indicações de partidos. Os nomes não foram divulgados porque o pedido de instalação do Conselho não foi lido pelo presidente Eunício Oliveira (PMDB-CE). E como a Coluna citou ontem, até sexta a Mesa não havia sido notificada pelo STF sobre o afastamento do senador tucano pedido pelo ministro Edson Fachin.

Resultado

O ano já está às portas de Junho, todas as comissões funcionam com exceção do Conselho de Ética – pelo visto, assunto esquecido e assustador para os senadores.

Aos 85

Quando se fala daquele Palácio, o País pode estar em chamas mas ele puxa você. O que se diz no PSDB é que FHC ficou mexido com sondagem de seu nome para candidato.

No ar..

O Cenipa se esforça para entender o mais misterioso acidente aéreo do País. Como um jato novo, com excelentes pilotos, despenca milhares de pés em poucos minutos.

..no chão

Ainda é grande mistério para os especialistas da Aeronáutica a queda do Citation PT-WQH, do Bradesco, que matou dois altos diretores do banco em novembro de 2015.

Cicerone

Potencial sucessor de Michel Temer caso a situação complique para o presidente da República, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ciceroneou parlamentares da oposição na residência oficial nos últimos dias.

A conferir

Os mais frequentes para “discussão da conjuntura política” foram os deputados Orlando Silva (PCdoB-RJ), Carlos Zarattini (PT-SP) e Vicente Cândido (PT-SP), aguerridos críticos de Temer. As reuniões alertaram o Palácio, que considera Maia fiel aliado. Aliados de Maia dizem que foi tentativa de amansar a turma.

Ganhando tempo

Rodrigo Maia fez chegar ao Palácio o recado de que será difícil resistir à “pressão” após o pedido de impeachment contra o presidente Temer apresentado pela OAB. Uma estratégia analisada é dar andamento a um pedido, derrubar outros (há 16 na fila), e protelar a indicação dos integrantes para a comissão especial.

Nem tanto

Do vice-líder do Governo na Câmara, Darcísio Perondi (RS): “A OAB está atuando como um partido político”. Mas a Ordem pediu o impeachment de Dilma também.

O Jurista

Poucas horas antes de revogar o decreto sobre o Exército, aliados mostraram a Temer alerta de Dalmo Dallari: “Estou convencido de que é um absurdo e inconstitucional”.

Lousa em chamas

Os reitores de universidades federais alertam o Governo sobre o orçamento apertado. “A continuar no ritmo atual, não terão recursos para fechar o ano”, comentou com colegas a reitora da Universidade de Brasília, Márcia Abrahão Moura.

Fui !

A secretária de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Ericka Siqueira, evitou o gabinete desde terça-feira, 23, quando o sogro, Tadeu Filippelli, foi preso na Operação Panatenaico.

Tem mais

No quarto mandato como deputado federal, José Carlos Araújo (PR-BA), ex-presidente do Conselho de Ética da Câmara, esboça reação pessimista sobre os rumos do País após o escândalo JBS. Desabafa: “O que vai virar o Brasil? De cabeça para baixo”.

Sistema $

Em meio à crise política na Esplanada dos Ministérios, o senador Ataídes de Oliveira (PSDB-TO) mantém a artilharia voltada contra o Sistema S – SESI, SENAI, SESC, SENAC etc. O tucano condena a falta de transparência.

Renda boa

“É o quinto maior orçamento da União; arrecada cerca de R$ 30 bilhões por ano. A falta de transparência mais a impunidade é igual à corrupção”, grita o senador. Dados do Ministério da Fiscalização e Controle revelam que a arrecadação do Sistema S cresceu de R$ 22 bi em 2012 para R$ 32 bi em 2016.