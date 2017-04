FIM DO BENEFÍCIO

Senado pode aprovar fim do foro privilegiado para crime comum Medida foi aprovada nesta quarta-feira, 26, pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e segue para votação no plenário

O projeto que acaba com o foro privilegiado para praticamente todas as autoridades do país foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e vai à votação no plenário da Casa. O texto extingue o foro especial para todas as autoridades em casos de crimes comuns, com exceção dos presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal (STF), que continuariam a ser julgados pelo Supremo, enquanto os demais poderão ser processados por crimes comuns na Justiça de primeira instância.

“Todos os que estão com foro no STF descem à instância judicial respectiva: o juiz da primeira instância ou, se for acusação no âmbito da Lava Jato, para a vara federal de Curitiba ou outra que estiver fazendo esta investigação”, disse o relator Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

De acordo com a legislação atual, ministros, senadores e deputados federais só podem ser julgados pelo STF. Já governadores e deputados estaduais só podem ser julgados pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

O relator Randolfe disse que vai pedir ao presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), que coloque o texto em votação no plenário ainda nesta quarta-feira, 26.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC), de autoria do senador Alvaro Dias (PV-PR), entrou na pauta da comissão por decisão dos senadores, para aprová-lo de maneira simbólica. Parlamentares admitiram que o fim do foro seria uma forma de compensar a potencial repercussão negativa da aprovação do projeto que pune o abuso de autoridade.

Os senadores também decidiram pela aceleração da votação do projeto para se contrapor ao STF, que deve julgar no fim de maio uma restrição ao foro privilegiado. Os parlamentares temem que o Supremo acabe com o foro apenas para os políticos, e poupe magistrados, por exemplo.

“Essa questão está sendo cobrada verdadeiramente pela sociedade, então aproveitamos a oportunidade para acabar com o foro especial para todos os poderes”, afirmou o senador Renan Calheiros (AL), líder do PMDB.

