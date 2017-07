VOTAÇÃO EM PLENÁRIO

Senado vota reforma trabalhista nesta terça Proposta altera mais de 100 pontos da CLT. Se aprovada, segue direto para sanção do presidente Michel Temer

A reforma trabalhista começou a ser votada no plenário do Senado nesta terça-feira, 11. A sessão começou às 11h e a expectativa é que a votação se prolongue pela tarde.

A proposta foi enviada pelo governo ao Congresso no ano passado. Ela propõe mudanças em mais de 100 pontos da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Ao lado da reforma da Previdência, a reforma trabalhista é uma das principais bandeiras do governo do presidente Michel Temer. Aprovada em abril na Câmara, ela seguiu para o Senado, onde passou por quatro comissões. Se for aprovada em plenário, seguirá direto para sanção presidencial.

Após sofrer uma derrota na Câmara com o parecer favorável à denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Temer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o governo anseia por um resultado positivo na votação da reforma trabalhista. Um dos motivos é mostrar que o presidente ainda tem força política no Congresso.

Cercada de polêmicas, a reforma trabalhista tem defensores e críticos. Para o governo, ela pode desengessar as leis trabalhistas, o que estimularia mais contratações. Para opositores, ela retira direitos e precariza as condições e relações de trabalho.

O ponto mais nevrálgico da reforma é a adoção do acordado sobre o legislado. Tal ponto prevê que acordos entre patrões e empregados passam a ter força de lei, podendo se sobrepor à CLT.

Entre outros pontos, poderão ser negociados a jornada de trabalho de até 12 horas, dentro do limite de 48 horas semanais, incluindo as horas extras; o parcelamento das férias em até três vezes; tempo de intervalo para refeição; participação nos lucros e resultados; plano de cargos e salários e bancos de horas.

É vetada a negociação de pontos como o FGTS; salário mínimo; 13º salário; seguro-desemprego; benefícios previdenciários, licença-maternidade e normas relativas à segurança e saúde do trabalhador.

A reforma também altera as regras da jornada parcial, que institui uma jornada de trabalho de até 30 horas semanais, sem hora extra, ou até 26 horas semanais, com acréscimo de até seis horas extras (com direito a 30 dias de férias). Atualmente, a jornada parcial é de 25 horas semanais, sem hora extra e com direito a 18 dias de férias.

A reforma também permite que grávidas e lactantes trabalhem em ambientes insalubres de graus “mínimo” e “médio”, desde que apresentem atestado médico. Atualmente, é proibido o trabalho de grávidas e lactantes em ambientes insalubres de qualquer grau.

Também será instituído o trabalho intermitente, no qual o empregador poderá convocar o empregado com até três dias de antecedência. A remuneração se dará por hora trabalhada, cujo valor não poderá ser inferior ao valor da hora estabelecida na CLT.

A reforma também permite que empresas contratem trabalhadores autônomos sem firmar vínculo empregatício, mesmo que haja continuidade e exclusividade na prestação dos serviços. Atualmente, a lei permite a contratação de autônomos, mas exige que o empregador firme vínculo empregatício em casos de continuidade e exclusividade.

A proposta também prevê o fim da contribuição sindical obrigatória. Atualmente, ela é descontada uma vez por ano, diretamente do salário. Com a reforma, o trabalhador poderá decidir se autoriza ou não o desconto. Também serão criadas regras para o trabalho home office (trabalho de casa). Atualmente esse tipo de trabalho não é contemplado pela CLT.

