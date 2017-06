COLUNA ESPLANADA

Senadores empresários Dez votos favoráveis às mudanças na legislação trabalhista na CAE são de senadores que declararam participação em empresas ou fazendas

Dez dos 14 votos favoráveis às mudanças na legislação trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos são de senadores que declararam à Justiça Eleitoral participação em empresas ou fazendas. São os tradicionais patrões — em detrimento de representantes reais do trabalhador na Casa. A proposta será votada amanhã, na Comissão de Assuntos Sociais, onde o relator, senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), manteve o texto aprovado pela Câmara e pela CAE. Confira no site da Coluna o ramo empresarial dos dez senadores.

Na conta

O prefeito João Dória Jr está mapeando digitalmente cada canto da capital de São Paulo para cobrar o IPTU em 2018. Será a maior atualização do imposto já feita na cidade.

Conta mais

O presidente Temer deve saber de algo que o restante do Brasil merece conhecer ao citar, em nota oficial, que Joesley Batista esconde seus verdadeiros sócios na JBS.

Trio unido

Há acordão político para derrubar a delação de Joesley na PGR — e passa pelo STF. Se vingar, caem as denúncias contra Michel Temer, Lula da Silva e Aécio Neves.

Mundo de olho

Vidar Helgesen, ministro do Meio Ambiente da Noruega — um dos países que mais preservam suas florestas — enviou carta de três páginas ao ministro da pasta similar em Brasília, Sarney Filho, à qual a Coluna teve acesso. Mostrou-se preocupado com a aprovação de MP no Congresso que autoriza pecuária e plantio em reserva florestal.

Festa na floresta

A MP aprovada reduziu para menos da metade a área de proteção da floresta nacional do Jamanxin, no Pará: de 1,3 milhão de hectares para 561 mil hectares. Festa para garimpeiros, pecuaristas e quem pretende vender terras (inclusive para estrangeiros).

Memorial A.N.

Aécio Neves foi gravado: pedindo R$ 2 milhões de propina; chamou ministro da Justiça de bosta, articulando para derrubá-lo (e conseguiu); sugeriu matar preposto que carregaria dinheiro; envolveu ministro do STF em tráfico de influência para votação no Senado etc etc. Mas o pedido de prisão do PGR foi porque fez reunião com senadores.

Lascou-se

Afastado do cargo, ao postar foto no Facebook com senadores avisando de reunião a bem do Brasil, Aécio caiu na conhecida vaidade de (tentar) mostrar Poder. Em suma, o então senador Delcídio do Amaral, do PT, foi preso por muito menos.

Tancredo

Aliás, ao telefonar para Gilmar, o senador não seguiu a máxima que o avô Tancredo Neves ensinava de público: telefone serve para marcar reunião. E no lugar errado.

Detona-Governo

Joesley, em entrevista, pegou leve com Lula da Silva ao fazer acusações genéricas e evitar citá-lo mais. Reforçou a tese do Palácio de que ele é o ‘homem do PT’.

Previdência…

Paralisada na Câmara desde o escândalo JBS, a reforma da Previdência é fundamental e necessária, porém, “insuficiente para o cumprimento do teto de gastos”. É o que aponta relatório do Instituto Fiscal Independente (IFI), órgão vinculado ao Senado Federal.

…patina

O estudo resume o quadro de incertezas econômica e política em breve frase: “O pano de fundo não melhorou e os riscos de um cenário mais pessimista aumentaram”.

CVM no alvo

A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor (ufa!) quer explicações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre falhas das empresas de auditoria externa contratadas pela Petrobras.

Ah, Price…

O senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) quer saber se o TCU investiga irregularidades denunciadas por essas empresas. “A Price disse nos balanços que a Petrobras era uma empresa viável e com as contas regulares”, afirma o tucano.

Brasiiill

