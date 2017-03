GRITA BRASIL

Sentimento único: nojo! Nós somos reles fantoches e ratos de laboratório

O amor acabou. Não restou nada. Nada mesmo. Nem uma nesga de carinho. Nada MESMO.

O que sinto hoje é nojo, mas não é um nojo qualquer. É algo que transcende o nojo. É algo que não sei nem expressar em palavras. É um sentimento triste que não gostaria de estar sentindo por um país que tinha tudo para dar certo e onde tudo deu errado.

Esse nojo que sinto aumenta a cada nova descoberta da Operação Lava-Jato; a cada decisão da justiça em não decidir; a cada (também) decisão da justiça que não tem lógica nem explicação, como, por exemplo, a liberação da mulher do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, a advogada Adriana Ancelmo, para cumprir sua pena em prisão domiciliar no metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Isso porque o STJ entendeu que os filhos do casal não poderiam ser privados do convívio da mãe. Mas e as outras milhares de mães presas e pobres que têm filhos e que passam pela mesma privação? Por que elas não têm os mesmos direitos? Não precisa nem responder. O Leblon fala mais alto.

E ainda falando nisso, você vai querer que eu acredite que, no Leblon, Adriana será privada de celular e de internet? Se num presídio o que mais se encontra são celulares, você vai querer me convencer que num apartamento de luxo do Leblon vai ser diferente?

Nosso país chegou num ponto em que não há esperanças, pelo menos para mim e para muitas pessoas com quem converso nas viagens que faço pela Uber. O que noto é que o sentimento (quase geral) é de debandada. Muitos confessam que, se possível, iriam embora, outros não têm essa coragem, outros preferem apenas ficar e ir levando a vida como dá.

A cada novo desdobramento das operações da Polícia Federal, oriundas das delações premiadas, nos vemos cada vez mais encurralados por ratos que são soberanos ocupando seus altos cargos e de onde não querem sair e de onde fazem o que eles bem entendem como certo. Sem pestanejar.

Não sei como se resolve isso. Aliás, sei sim: explodindo o Congresso, o Senado, o Palácio do Planalto, a Câmara dos Vereadores, e começando tudo do zero. Como se começássemos uma nova civilização. Até porque estamos descivilizados. Isso que temos aí não é civilização. Não pode ser.

Quando achamos que já vimos de tudo é, na verdade, talvez, uma defesa inconsciente de que não tem como haver algo pior. Sempre nos enganamos.

Talvez em nenhum outro lugar do mundo a corrupção esteja presente em todos os recantos de órgãos públicos como aqui. Em nenhum lugar do mundo um tribunal criado para fiscalizar as contas de políticos tem seus conselheiros corruptos lá dentro. É o corrupto fiscalizando o corrupto. Foi o que aconteceu nesta quarta. Cinco conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ) foram presos. Ao mesmo tempo em que o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Jorge Picciani, foi alvo de condução coercitiva. Isso tudo é algo do outro mundo. É algo do Brasil.

Enquanto políticos continuarem colocando suas crias em cargos estratégicos vamos continuar nessa roda viva de corrupção, favorecimentos e troca de favores.

Enquanto tivermos ladrões dentro das instituições políticas, como presidentes da Câmara e do Senado, que são as pessoas que fazem as coisas andarem ou não, que aprovam ou não matérias que podem mudar nossas vidas, vamos continuar nessa redoma que eles criaram e da qual as regras são as deles.

Nós somos reles fantoches e ratos de laboratório.

E já que Brasília não pode explodir, resta — e aí vem aquela mesma ladainha — para nós o poder do voto. Mas fica complicado exercer esse poder se o povo tem medo e não tem memória.

As manifestações são válidas sim, mas na minha opinião estão perdendo força e efetividade — o que é lamentável.

Temos realmente que reinventar nosso país, pois vai ficar cada vez mais difícil viver aqui.

Até porque essa indefinição da nossa política — o que vai ser, o que não vai ser, quem será preso, quando será preso –, toda essa instabilidade que essa incerteza gera só vem atrapalhar mais ainda nosso país.

Mas esqueçam de querer ver o atual presidente, Michel Temer, caçado apesar dos indícios e pedidos de julgamento. Do jeito que nossa justiça é rápida vamos entrar e sair de 2018 e essa questão não terá sido julgada. Até porque temo pela coragem do STF em colocar a mão em mais essa batata. Imagina o Congresso ter que escolher um novo presidente? O soneto sairia pior.

