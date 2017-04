EX-GOVERNADOR DO RIO

Sérgio Cabral admite uso de caixa dois Ex-governador do Rio negou, no entanto, recebimento de propina

Em depoimento ao juiz federal Sérgio Moro nesta quinta-feira, 27, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral, preso desde novembro do ano passado, admitiu o uso de caixa dois, embora tenha negado recebimento de propina.

Cabral afirmou que alguns itens de luxo comprados por ele e por sua mulher, Adriana Ancelmo, foram pagos com recursos próprios e ainda que o dinheiro vinha de caixa dois, em determinados casos. A defesa de Cabral orientou o ex-governador a responder apenas perguntas feitas pelos próprios advogados.

Cabral é acusado de ter recebido R$ 2,7 milhões de propina na construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperj. O ex-governador nega a acusação.

A força-tarefa da Operação Lava Jato afirma que, para lavar o dinheiro da propina, Sérgio Cabral e Adriana Ancelmo compraram vários artigos de luxo.

Em seu depoimento, Adriana Ancelmo afirmou que quem pagava por todos os itens de luxo era Sérgio Cabral, que, por sua vez, garantiu que as compras eram feitas com recursos próprios e com sobras de campanha: “Eu não posso negar que houve o uso de caixa dois e houve o uso de sobras de campanha de recursos, em função de eu ter sido um político sempre com um desempenho eleitoral muito forte no estado, o financiamento acontecia e esses fatos são reais”.

