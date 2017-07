DEPUTADO E JURISTA

Sérgio Zveiter será o relator da denúncia contra Temer na CCJ Segundo fontes ouvidas pela 'Folha de S. Paulo', a escolha de Zveiter seria um aceno para o grupo cotado para assumir a presidência caso Temer seja deposto

O deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ) será o relator da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. A escolha foi anunciada na última terça-feira, 4, por Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), presidente da comissão.

Zveiter é advogado e já foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ). Ele provém de uma família de juristas: seu pai, o juiz e advogado Waldemar Zveiter, também já foi presidente da OAB-RJ e atuou como ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), entre 1989 e 2001. Já o irmão de Sérgio Zveiter, Luiz Zveiter, é desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

Fontes ouvidas pela coluna Radar, do jornal Folha de S. Paulo, afirmam que a escolha de Zveiter é um aceno para o grupo cotado para assumir a presidência, caso Temer seja deposto. Isso porque Zveiter é aliado de Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara e principal nome indicado para assumir o poder se Temer sucumbir à denúncia.

A escolha de Zveiter dividiu opiniões na base aliada da Câmara. Alguns parlamentares acreditam que ela representa a derrota de Temer na CCJ. Outros, como o ministro Moreira Franco (Secretaria-Geral), estão otimistas. Moreira chama atenção para o fato de Zveiter ser de uma “família forjada no Direito”. “Tenho certeza de que ele fará uma análise técnica para honrar essa tradição”, disse o ministro.

