PROPOSTA RECUSADA

Serraglio rejeita Ministério da Transparência Em nota enviada a Temer, o ex-ministro da Justiça diz que vai voltar ao cargo de deputado ‘em prol do Brasil’

Demitido há uma semana do Ministério da Justiça, o deputado federal Osmar Serraglio (PMDB-PR) rejeitou nesta terça-feira, 30, o convite para assumir o Ministério da Transparência.

Na última segunda-feira, 29, Serraglio confidenciou a aliados próximos se sentir traído e passou o dia avaliando a proposta para assumir a pasta. Nesta terça, ele enviou uma nota ao presidente Michel Temer agradecendo sua confiança, mas informando que retomará o cargo de deputado “em prol do Brasil”.

“Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Agradeço o privilégio de ter sido Ministro da Justiça e Segurança Público do nosso País. Procurei dignificar a confiança que em mim depositou. Volto para a Câmara dos Deputados, onde prosseguirei meu trabalho em prol do Brasil que queremos”, diz a nota.

O retorno de Serraglio à Câmara trará sérios problemas a Rocha Loures (PMDB-PR), suplente de Serraglio e aliado de Temer que assumiu como titular após Serraglio ser alçado à pasta da Justiça.

Com a volta de Serraglio, Loures torna a ser suplente, perdendo assim o foro privilegiado em pleno momento em que é alvo da Operação Lava Jato por ter sido flagrado em uma filmagem da Polícia Federal, carregando uma mala no estacionamento de uma pizzaria nos Jardins, na zona sul de São Paulo, com R$ 500 mil em propina da JBS.

Fontes:

O Globo-Serraglio recusa assumir Ministério da Transparência