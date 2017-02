COLUNA ESPLANADA

Serraglio x Bonifácio Pesa a favor de Bonifácio o cenário judicial-policial

O escolhido do presidente Michel Temer para o Ministério da Justiça é o vice-procurador geral da República, José Bonifácio Borges de Andrada, mas a bancada do PMDB na Câmara aliada a deputados de outros partidos pressiona Temer para indicar o advogado e deputado Osmar Serraglio (PR). Temer faz contas e equação: como não desagradar parte da base da qual depende a governabilidade caso nomeie o advogado do MP. Pesa a favor de Bonifácio o cenário judicial-policial: com um representante do MP no MJ, o presidente sinaliza que pretende fortalecer a Operação Lava Jato.

Peso dois

Bonifácio é outro nome tucano para a pasta. Ele foi advogado-geral da União em parte do Governo FHC, e advogado-geral do Governo de Minas na gestão Aécio Neves.

Cofrinho

O principal motivo para recusar ser ministro da Justiça foi o alto número de contratos milionários em seu escritório, os quais dependem da defesa do próprio Carlos Velloso.

2018, não

O boato foi tamanho na alta roda que João Dória foi chamado pelo governador Alckmin no Palácio. Quis ouvir do prefeito que ele não é candidato a presidente. Em 2018.

Rasgando o bolso

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, comprou uma senhora briga com os servidores públicos não sindicalizados. A Portaria nº 1 do último dia 17 ordena a cobrança da contribuição sindical de todos os funcionários públicos das três esferas — federal, estadual e municipal.

Respaldo da CLT

Nogueira se respalda no Artigo 578 da Consolidação das Leis do Trabalho, que prevê “uniformizar o procedimento de recolhimento de contribuição”. Festa nos sindicatos, e silêncio por ora entre as associações de servidores. Deve haver avalanche de ações.

Calma, deputado

O deputado Sóstenes (DEM-RJ) vai chamar o escritor Gilberto Dimenstein para depor na CPI da Lei Rouanet na Câmara, por causa de patrocínio.

Calma, senador

Renan Calheiros mandou reformar as salas da liderança do PMDB, hoje separadas por vidros onde todos se veem. Quer mais privacidade para negociar… ops! Para articular.

Palmas-Brasília

Cercados por sindicatos que expuseram fotos e suas votações de 2014, por municípios, em crítica ao apoio da bancada à reforma da Previdência, os sete deputados de Tocantins articulam vaquinha para fretar jatinho e evitar o povo toda semana no saguão.

Cabeça a prêmio

Após a gafe da PEC para blindar de investigação os presidentes da Câmara e Senado, está a prêmio a cabeça de Romero Jucá como líder do Governo no Congresso. O potencial substituto é Eduardo Braga, que já ocupou o cargo no Governo Dilma.

Memória

Braga aproveitou cenário de fragilidade de Dilma no Senado e se reuniu com a ministra da Articulação, Ideli Salvati. Saiu do gabinete ministro e informou à bancada. Desagradou os caciques Sarney, Renan e Jucá. E segurou o pepino por pouco tempo.

Madrinhas

As deputadas Laura Carneiro (PMDB-RJ), relatora, e Maria do Rosário (PT-RS), autora, conseguiram apoio em todos partidos para aprovar em plenário ontem projeto que protege crianças e adolescentes vítimas de violência. Segue para o Senado.

Mundo cruel

A aprovação se deu em dia que a Justiça condenou a 15 anos de prisão os estupradores de uma adolescente às vésperas dos Jogos Rio 2016. Na época menina foi ouvida em delegacia despreparada — um dos pontos que o projeto corrige.

Ponto Final

“Dá muito mais dinheiro hoje levar cigarro para a Europa do que maconha”

De Alexandre de Moraes, na sabatina na CCJ do Senado, lembrando que o contrabando de cigarro hoje custa R$ 30 bilhões ao País.