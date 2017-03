GRITA BRASIL

Sobrou pra vaca! Novo capítulo só vem corroborar que nosso país é podre e movido por corrupção

Quando achamos — se bem que nem sei — que a corrupção se restringia ao campo político, levamos um baita susto quando a Polícia Federal anunciou a Operação Carne Fraca e revelou o mundo podre da corrupção, literalmente, no campo.

Frigoríficos e fiscais envolvidos em atos de corrupção, suborno, carne estragada e blá, blá, blá.

Para o nosso país, um dos maiores exportadores de carne do mundo, nada poderia ter chegado em melhor hora. Na hora que, dizem por aí, o país estaria começando a se recuperar da maior recessão pela qual já passou.

Países importadores já suspenderam suas compras até segunda ordem. Acusaram a Polícia Federal de ter feito a coisa tomar proporções descabidas. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, foi um que criticou a PF. Já o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, chamou de “espetacularização” a ação e a fala da PF, e disse que o “estrago foi feito”.

Acho engraçado esses nossos políticos que insistem em culpar a imprensa, os grupos que perseguem o governo, Deus, o mundo e agora a PF também por atos que eles mesmos produzem, e depois quando descobertos tentam tirar sua parcela de culpa ou o todo da reta.

O presidente Michel Temer, mais uma vez, deu a sua mancada. Levou, em seguida ao escândalo, embaixadores de países que importam a carne brasileira e ministros a uma churrascaria em Brasília. Acontece que a churrascaria trabalha com carne importada. Mas, após declarar isso, o gerente disse que eles trabalham também com carne nacional e acabou criando uma situação desnecessária e que rendeu memes nas redes sociais. É óbvio. Não teria sido mais inteligente ter ido a qualquer outra churrascaria? Cadê a equipe que serve ao presidente que não teve o mínimo de sensibilidade? Mas o que esperar de Temer depois de ter falado aquela asneira no Dia Internacional da Mulher?

Enfim… é o que temos para hoje! Um presidente imbecil que fala, fala, fala e nada acontece; devemos merecer mesmo. Isso me dá uma saudade dos tempos em que morei fora daqui.

Enfim… de novo!

A PF até deu uma declaração tentando minimizar um pouco sua primeira fala, mas sinceramente acho desnecessário, pois o “malfeito” foi feito, e, segundo dizem, o ministro Blairo Maggi sabe de tudo. Ele que é um bilionário do agronegócio chamou de “idiotice” a acusação da Polícia Federal.

Enfim, a verdade é que o delator, o fiscal agropecuário, Daniel Gouveia Teixeira, afirmou que há uma série de irregularidades ainda não reveladas pela PF. Quando diz que nem 1% do que foi descoberto pela PF foi dito, é para se assustar.

Esse novo capítulo só vem corroborar que nosso país é podre e movido por corrupção. Aqui a coisa não é brincadeira de criança. É coisa de cachorro grande. No caso, de vaca grande.

Se formos pensar, se na esquina existe corrupção envolvendo um guarda de trânsito, como não haveria com fiscais sejam eles da área que for? Se tentaram me subornar no meu Uber para levar mais dois passageiros além do permitido, como não tentariam subornar um fiscal com valores envolvendo milhões de reais ou dólares?

Bem-vindo ao Brasil Corrupção e Desprogresso (poderia ser decadência, mas desprogresso fica melhor na bandeira).

Operação Lava-Jato continua!

Na primeira operação com base na delação de executivos da Odebrecht, a mira foi a empresa Confederal, que é controlada pela Remo Participações, do presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), que teria recebido R$ 164 milhões por contratos firmados em órgãos vinculados ao Ministério da Saúde, da Fazenda e dos Transportes.

Então eu pergunto: pode isso, Arnaldo?

Muda o presidente do Senado, mas o caráter do ocupante do cargo permanece o mesmo. É impressionante. Provavelmente deve ser um dos quesitos para se tornar presidente do Senado.

Sem falar que nessas delações temos outros nomes do nosso Senado Federal. Uhuuuuuu!!! Vai acabar não sobrando ninguém. E se sobrar vai acabar expulso do Congresso e da Câmara, que acabarão por falta de espaço transformados em prisão domiciliar. Seria a solução ideal.

Ainda sobre essas delações, elas podem atingir quase um terço do primeiro escalão do governo Michel Temer.

E ele ainda diz que o país agora vai. Vai sim, para o buraco. Para o limbo. Para o inferno.

Eles só podem estar brincando com a nossa cara. E há muito tempo. Poucos percebem isso. Como querem que acreditemos que a crise está passando? Como querem que acreditemos que o país está começando a caminhar para frente? Enquanto tivermos escândalos, e esse bando de políticos envolvidos até a unha do pé, não tem como esperar nada. Só trevas.

E já estamos no Outono!

Salve as baleias. Não jogue lixo no chão. Se beber, chama o meu Uber.