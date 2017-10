Estudo global

Sociedade não confia em advogados, mostra pesquisa De acordo com ONG alemã, profissão enfrenta desprestígio em todo mundo. No Brasil, juristas ocupam o 4º lugar no ranking dos menos confiáveis

Brasil 16 maio, 2014

No Brasil, o advogado aparece em 4º lugar na relação dos menos credíveis, com um índice de confiança de 41% (Reprodução/internet)