TECNOLOGIA

Solidariedade na palma da mão Aplicativos facilitam a geração de gentilezas e ajudam a criar empatia

Um brasileiro gasta, em média, pouco mais de quatro horas por dia online em seus dispositivos móveis, segundo um estudo do Global Web Index de 2016. E se as pessoas destinassem alguns minutos para ajudar os outros? Essa é proposta de vários aplicativos solidários.

O Tem Açúcar?, por exemplo, facilita gratuitamente o empréstimo de objetos entre vizinhos. O objetivo é ajudar as pessoas a economizar dinheiro, consumir de maneira consciente e criar o senso de comunidade entre os vizinhos. A iniciativa brasileira, encabeçada pela carioca Camila Carvalho, já conta com 130 mil usuários. “Eu me sinto muito feliz em empreender e trabalhar em algo em que eu acredito. Ao mesmo tempo me sinto triste pelo desafio de empreender algo disruptivo em um lugar como o Brasil que tem perfil de investimento avesso ao risco. E espero que o número de apenas 3% das startups fundadas por mulheres, que receberam investimento em 2016, cresça em 2017″, afirma Camila.

Digamos que você precise de uma furadeira. Em vez de comprar uma, você entra no aplicativo, diz que precisa, informa o motivo, avisa por quanto tempo vai precisar e determina o raio de distância onde quer procurar ajuda. O aplicativo vai perguntar para seus vizinhos, dentro do raio que você informou, quem pode te emprestar a furadeira. Então, uma conversa é aberta entre você e seu vizinho para combinar as condições do empréstimo. No final, ainda é feita uma avaliação para definir a reputação dos usuários.

Mas e se você pudesse emprestar seus olhos por alguns minutos? Essa é a proposta do Be my eyes (por enquanto só está disponível para iOS). Deficientes visuais, às vezes, precisam de uma pequena ajuda para saber se a data de validade do leite expirou, por exemplo. Por isso, eles podem fazer uma chamada online com voluntários ao redor do mundo graças ao aplicativo. O indicado é que você habilite o aplicativo para sua língua materna para que não haja problemas na comunicação. A ideia é do dinamarquês Hans Jørgen Wiberg, que é deficiente visual.

Segundo o responsável pelas parcerias e geração de negócios do aplicativo, Alexander Hauerslev Jensen, as pessoas estão usando o aplicativo para diferentes finalidades como para combinar roupas, ler instruções e diferenciar comidas. “As histórias que nossos usuários compartilham com a gente é o que nos faz levantar toda manhã”, comenta.

Mais de 485 mil voluntários estão ajudando mais de 34 mil deficientes visuais. Como o número de voluntários é muito maior, Jensen ressalta que os deficientes visuais não precisam se preocupar, eles podem pedir ajudar quantas vezes for necessário sem nunca atrapalhar ninguém. “Na verdade, temos muitos voluntários ansiosos para ajudar que ainda não receberam chamadas”, conta. O aplicativo está disponível em 90 línguas e já é usado em 150 países. Os cinco países que mais usam o Be my eyes são, respectivamente: Estados Unidos, Brasil, Turquia, Reino Unidos e Tailândia.

Be My Eyes – helping blind see from Be My Eyes on Vimeo.

Na França, a ONG GSCF (Groupe Secours Catastrophe Français) teve a ideia de fazer um aplicativo para facilitar a vida dos sem tetos. Um membro da associação foi então até a instituição francesa de Tecnologia da Informação Epitech falar sobre a ideia. Primeiramente, os estudantes Raphael Thiebault e Antoine Zanardi começaram o projeto. Mas agora, o grupo está maior.

Nos próximos meses, o aplicativo We save homeless na versão beta será lançado para o GSCF e seus parceiros em Lille, na França. O aplicativo estará disponível em francês e inglês para conseguir ajudar mais pessoas. “Nós já apresentamos o projeto na feira comercial Consumer Technology Association, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e nós pretendemos encontrar parceiros ao redor do mundo. Nós ficaríamos muito gratos em receber retorno de pessoas de outros países para aprimorar o aplicativo. Se uma associação quiser usar o aplicativo no Brasil, entrem em contato com a gente”, convida Martin Desrumaux, um dos membros do projeto.

O aplicativo é simples. Uma associação de caridade vai perguntar ao sem teto se ele gostaria de se inscrever no programa. Se ele aceitar, suas necessidades e ponto de encontro vão ficar disponíveis em um mapa do aplicativo. Ele, então, vai receber um pequeno cartão NFC (mesma tecnologia usada para fazer um pagamento apenas encostando um celular ou um cartão na máquina) com suas informações pessoais. Quando as associações escanearem o cartão, as informações serão atualizadas. Dessa forma, as ONGs vão ganhar tempo e saber exatamente quem está precisando do quê. Caso a pessoa não queira mais participar do programa, basta quebrar o cartão.

Você pode passar horas online, mas o que te impede de ajudar os outros por alguns minutos?