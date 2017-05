ECONOMIA

S&P sinaliza possível rebaixamento da nota de crédito do Brasil Agência de classificação de risco colocou a nota de crédito do Brasil em observação, o que significa que pode rebaixar a nota do país em 90 dias

Brasil 23 maio, 2017

Medida é um reflexo das denúncias de corrupção contra o presidente Michel Temer (Foto: Pixabay)