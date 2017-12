SOLTOS PELA ALERJ

STF analisa se revoga decisão da Alerj de soltar deputados Tribunal analisa nesta quarta-feira, 6, se deve derrubar a decisão da Alerj de soltar três deputados estaduais presos no mês passado, pela PF

O Supremo Tribunal Federal (STF) analisa nesta quarta-feira, 6, se deve ou não derrubar a decisão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) de libertar três deputados estaduais presos no mês passado, pela Polícia Federal (PF).

Os deputados Jorge Picciani, Paulo Melo e Edson Albertassi – todos do PMDB – estão na cadeia, mas tiveram a prisão revogada pelos companheiros da Alerj. A soltura teve como base a decisão do próprio STF de submeter a prisão de parlamentares ao aval das casas legislativas onde atuam. A mesma decisão foi usada como base para o Senado derrubar a suspensão de mandato e o recolhimento noturno determinado pelo STF ao senador Aécio Neves.

Porém, mesmo diante do direito das Assembleias Legislativas de revogar as prisões, de acordo com a Constituição Federal, os ministros do STF devem apoiar a tese levantada pela procuradora geral da República (PGR), Raquel Dodge, colocando o Rio de Janeiro como uma exceção devido aos casos de corrupção ocorridos no estado. Segundo Dodge, “a liberdade dos sujeitos ativos destes delitos põe concretamente em risco a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal”,

Os ministros do STF que concordam com a tese da PGR vão levar ao plenário do tribunal um caso de 2006, quando mantiveram preso o então presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, José Carlos Oliveira, contrariando a decisão da assembleia na época. A relatora era a ministra Carmen Lúcia, que apontou que 23 dos 24 parlamentares eram investigados na ocasião, tratando o caso de maneira excepcional.

“Como se cogitar então, numa situação de absoluta anomalia institucional, jurídica e ética, que os membros daquela casa poderiam decidir livremente sobre a prisão de um de seus membros?”, perguntou Carmen Lúcia em 2006.

Além de manter a prisão dos deputados, o STF deve decidir hoje que as Assembleias Legislativas não podem revogar medidas cautelares determinadas pela Justiça para deputados estaduais. A decisão tomada em outubro, que permitiu que o Congresso Nacional tivesse a última palavra para essas ações, só vale para deputados federais e senadores, não podendo ser estendida a parlamentares estaduais.

Alguns ministros pretendem argumentar que os cargos municipais e estaduais são diferentes dos federais, pois podem recorrer em muitas instâncias no Judiciário. Enquanto isso, os deputados federais e senadores, se afastados pelo STF, só podem recorrer ao tribunal superior.

Fontes:

O Globo - STF deve decidir que a Alerj não pode soltar deputados presos