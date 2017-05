LAVAGEM DE DINHEIRO

STF condena Paulo Maluf a sete anos de prisão Deputado foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro durante sua gestão como prefeito de São Paulo. Decisão, no entanto, não tem caráter imediato

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) a sete anos, nove meses e dez dias de prisão, a serem cumpridos, a princípio, em regime fechado, além da perda do mandato de deputado.

A decisão foi tomada na última terça-feira, 23. Maluf foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro durante a época em que era prefeito de São Paulo (1993-1996). A verba era desviada, principalmente, dos recursos destinados para a construção da Avenida Águas Espraiadas.

Leia mais: Maluf segue sem julgamento em caso revelado há 15 anos

“O rotineiro desvio de dinheiro público seja para o próprio bolso é uma das maldições da República e que tem nos mantidos atrasados. Dinheiro público que é desviado não vai para saúde, educação e não salva vidas. A histórica condescendência que tem tido no Brasil com esse tipo de crime aparentemente está chegando ao fim”, disse o ministro Luís Roberto Barroso.

Além da sentença, Maluf terá de pagar uma multa de R$ 1,3 milhão, com correção monetária desde 2006, e entregar à União todos os valores desviados dos cofres públicos. Com a condenação, Maluf fica enquadrado na Lei da Ficha Limpa e não poderá concorrer nas próximas eleições.

A decisão, no entanto, não tem caráter imediato. Primeiro, o STF a publicará no diário oficial eletrônico, o que pode levar até 60 dias. Uma vez publicada, a defesa de Maluf poderá entrar com recursos. Somente após o julgamento dos recursos é que a decisão poderá ser cumprida e a Câmara dos Deputados será notificada da perda do mandato.

Fontes:

O Globo-STF condena Maluf a mais de 7 anos de prisão e tira mandato de deputado