PRESO NA LAVA JATO

STF rejeita habeas corpus e mantém Cunha preso em Curitiba Os ministros Edson Fachin e Dias Toffoli rejeitaram habeas corpus de ex-presidente da Câmara, enquanto Gilmar Mendes pediu medidas cautelares

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou na última terça-feira, 28, o pedido de habeas corpus do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ), preso desde outubro do ano passado em Curitiba.

A decisão foi tomada por 2 votos a 1. Os ministros Edson Fachin e Dias Toffoli votaram pela manutenção de Cunha na prisão, enquanto Gilmar Mendes votou pela revogação da ordem de prisão. Os ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello estavam ausentes e não participaram da sessão.

O julgamento dos ministros levou em conta o fato de que o ex-presidente da Câmara já teve condenação confirmada em segunda instância – na semana passada, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região (TRF-4) reduziu em dez meses a pena de Cunha, passando de 15 anos e 4 meses para 14 anos e 6 meses –, o que o impossibilitaria de receber o benefício, como aconteceu com o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e o pecuarista José Carlos Bumlai.

“Já houve sentença de primeiro grau e já houve julgamento de apelação. Não podemos, a essa altura, ignorar esse fato. No momento de se julgar, é necessário levar em consideração esse contexto geral. É um caso diferente”, disse Toffoli, que também destacou que Cunha tem três decretos de prisão preventiva expedidos contra ele (dois de Brasília e um de Natal) e que por isso não seria libertado.

Em seu voto, Fachin argumentou que parte do dinheiro desviado ilegalmente para Cunha ainda não foi recuperado pelas autoridades e que, em liberdade, ele agiria para impedir que esses recursos fossem localizados. O ministro ainda considerou que outras formas de reclusão, como a prisão domiciliar, não seriam suficientes para impedir que ele cometesse novos crimes

Já Gilmar defendeu que Cunha já tinha passado tempo excessivo na prisão preventiva e que ele poderia ser submetido a outras medidas cautelares que seriam definidas em primeira instância. “Não há acusação de crimes violentos. Embora graves, os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça”, destacou o ministro.

Cunha foi condenado em primeira instância pelo juiz federal Sérgio Moro, em março deste ano, pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ele é acusado de receber propinas de US$ 1,5 milhão na compra do campo de exploração de petróleo em Benin, na África, pela Petrobras, em 2011.

Fontes:

O Globo-STF nega habeas corpus, e Cunha continuará preso em Curitiba

Estado de S. Paulo-Por 2 a 1, Segunda Turma do STF rejeita habeas e mantém Cunha na cadeia da Lava Jato