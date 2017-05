CONDENADO NA LAVA JATO

STF revoga prisão de José Dirceu Ex-ministro está preso preventivamente desde agosto de 2015

Após quase dois anos na cadeia, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu deve ser libertado nesta quarta-feira, 3. A revogação da prisão decretada pelo juiz federal Sérgio Moro foi determinada nesta terça-feira, 2, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por três votos a dois.

José Dirceu está preso preventivamente desde agosto de 2015 em decorrência das investigações da Operação Lava Jato. Os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram a favor da libertação do ex-ministro. Já Edson Fachin e Celso de Mello votaram por manter Dirceu preso.

Os ministros argumentaram que, como já foi condenado duas vezes na Lava Jato, seria improvável que Dirceu conseguisse interferir nas investigações. A Segunda Turma do STF também autorizou Moro a decretar outras medidas contra o ex-ministro menos graves que a prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica ou a prisão domiciliar.

Ainda de acordo com os ministros, as chances de Dirceu voltar a infringir a lei são pequenas, uma vez que o grupo político ao qual o ex-ministro pertence não está mais no poder.

Em uma tentativa de influenciar o STF pela manutenção da prisão de Dirceu, os procuradores do Ministério Público Federal da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba apresentaram nesta terça mais uma denúncia contra Dirceu. “Evidentemente, esta acusação já estava sendo amadurecida. É uma acusação que estava para ser oferecida e, em razão da análise de um habeas corpus, teve uma precipitação no objetivo de oferecer novos fatos ao STF”, afirmou o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa no MPF.

A pretensão dos procuradores da Lava Jato foi ironizada pelo ministro do Supremo Gilmar Mendes, que afirmou que a suposta influência sobre o STF equivaleria ao “rabo abanando o cachorro”.

Fontes:

