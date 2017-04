PEDIDO DE LIBERDADE NEGADO

STJ mantém prisão de Eike Batista Empresário foi preso em janeiro deste ano no âmbito da Operação Eficiência

A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Maria Thereza de Assis Moura negou nesta terça-feira, 18, um pedido de liberdade feito pela defesa de Eike Batista.

Leia também: Eike Batista: de Sansão dos negócios a careca de cadeia

Leia também: Eike Batista é transferido para Bangu 9

O empresário foi preso em janeiro deste ano no âmbito da Operação Eficiência, um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. A prisão preventiva de Eike foi solicitada pelo Ministério Público Federal (MPF).

O argumento utilizado pela defesa do empresário é de que a liberdade de Eike Batista não prejudicaria o processo, uma vez que ele já demonstrou interesse em colaborar com as investigações.

Ainda de acordo com a defesa do empresário, a prisão preventiva se baseia apenas em delações premiadas de outros réus. Dois doleiros afirmaram que Eike pagou propina de US$ 16,5 milhões ao ex-governador Sérgio Cabral e de US$ 1 milhão para o escritório de Adriana Ancelmo.

A decisão da ministra Maria Thereza de Assis Moura ainda pode ser rediscutida pela Sexta Turma do STJ, formada por outros quatro ministros.

A Justiça Federal e o Supremo Tribunal Federal (STF) também já negaram outros pedidos de liberdade apresentados pela defesa de Eike Batista.

Fontes:

G1 - Ministra do STJ nega liberdade ao empresário Eike Batista