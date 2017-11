PROPOSTA EM XEQUE

Temer admite possível derrota na reforma da Previdência Governo reconhece o risco de seu principal projeto sequer ser votado e pede à Câmara para analisar pelos menos alguns pontos

O presidente Michel Temer admitiu na última segunda-feira, 6, a possibilidade de não conseguir aprovar a reforma da Previdência, o que pode representar uma derrota do governo.

Após uma reunião de líderes da base com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Temer reconheceu que há o risco de o principal projeto de seu governo sequer ser votado e fez um apelo para que os parlamentares ao menos tentem votar alguns pontos propostos pelo Planalto.

Para Rodrigo Maia, a votação da reforma pode ser concluída até dezembro, mesmo faltando na prática apenas quatro semanas para o fim do ano legislativo. Mas, para que isso aconteça, o governo precisa reorganizar a sua base aliada, que ficou abalada após as duas recentes denúncias contra Temer na Câmara. “Não adianta culpar A, B ou C. O governo precisa urgentemente reorganizar sua base”, disse Maia.

Antes do início da reunião, o líder do PMDB, deputado Baleia Rossi (SP), disse que a reforma da Previdência não é pauta única do governo e que o ajuste fiscal pode ser alcançado de outras formas. “A Previdência não é uma pauta única, há outros projetos que caminham nesse sentido de mostrar que o ajuste é uma pauta tratada com seriedade pelo governo. Não acho que o governo dependa única e exclusivamente da aprovação da reforma da Previdência”, disse.

Apesar do risco de não aprovar a reforma, Temer disse continuará defendendo a aprovação da pauta, mesmo contrariando a opinião pública, a imprensa e o Congresso. “Eu quero dizer que eu continuarei me empenhando nela, vou trabalhar muito por ela. Se, em um dado momento, a sociedade não quiser a reforma previdenciária, a mídia não quiser a reforma previdenciária e o Poder Legislativo ecoe a voz da sociedade e também não queira aprová-la, paciência, porque continuarei a trabalhar por ela”, disse Temer.

Além disso, o presidente disse que o governo não sairá derrotado, caso a reforma não seja aprovada. “Eu vejo muitas vezes que muitos pretendem derrotá-la, supondo que derrotando-a estão derrotando o governo. E isso não é verdade. Derrotam o Brasil. Não é uma derrota eventual ou a não votação que inviabiliza o governo, porque o governo já se fez, já foi feito e continuará a ser feito”, disse Temer.

