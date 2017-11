POLÍTICA

Temer afirma que reforma da Previdência será aprovada neste ano 'Nós vamos fazer a reforma previdenciária. E a reforma previdenciária é fundamental para o país', disse Temer

Em discurso durante um evento no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 13, o presidente Michel Temer (PMDB) afirmou que a reforma da Previdência será aprovada ainda em 2017.

“Não há dúvida não. Nós vamos fazer a reforma previdenciária. E a reforma previdenciária é fundamental para o país” […] Nós vamos desmistificar especialmente para — eu vou usar uma expressão mais forte — para desmentir o que diziam no começo. O que diziam no começo é o seguinte: que com a reforma da Previdência a pessoa só se aposenta com 65 anos. É uma inverdade absoluta […] O que estamos fazendo com a reforma da Previdência agora? Nós estamos cortando privilégios, estamos fazendo uma fórmula que diz que a reforma da Previdência leva em conta a idade. Mas é para já? Não. É para daqui 20 anos”, ressaltou Temer.

Para ser aprovada, a reforma da Previdência precisa de pelo menos 308 votos entre os 513 deputados. O governo agora argumenta que, com a reforma, irá combater os “privilégios”, em uma tentativa de obter apoio popular e político à proposta.

A reforma está parada desde o estouro da crise política com as delações de executivos da JBS, que implicaram o presidente Michel Temer.

O governo agora trabalha com a ideia de uma proposta mais enxuta após ser convencido por parlamentares de que não é mais possível aprovar o projeto como foi fechado na comissão especial da Câmara.

