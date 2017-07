POLÍTICA

Temer aposta na ‘economia, idiota!’ Presidente não admite nem marolinha: ‘Crise não existe’

Acuado pela proverbial espada de Dâmocles pendendo sobre sua cabeça, o presidente Michel Temer se agarra ao lema “It’s the economy, stupid” (É a economia, idiota) na esperança de se manter no cargo até o fim do mandato.

A frase cunhada por James Carrile, estrategista da primeira campanha de Bill Clinton à presidência em 1992, resume a ideia de que a situação econômica de um país é o que move a opinião pública, sendo todo o resto — escândalos de corrupção, falcatruas, desgovernos etc. — facilmente relevados quando o bolso vai bem.

Nos EUA, o bordão caiu no gosto popular e graças ao bom marqueteiro Clinton venceu a eleição. Aproveitando a recessão da época, Clinton derrubou George H W Bush, embora uma maioria da população aprovasse a atuação de Bush no cargo.

Ao contrário do americano, Temer quer convencer os brasileiros que graças a ele a economia vai muito bem, apesar da crise política. Nesta sexta-feira, 7, em Hamburgo, o presidente chegou a dizer que não existe crise econômica no Brasil.

“Crise econômica no Brasil não existe. Podem levantar os dados que se verá que estamos crescendo no emprego na indústria e no agronegócio. Lá (no Brasil) não existe crise econômica”, disse. O presidente está na Alemanha para participar da cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi mais cauteloso, mas repetiu a fala ensaiada. Relevou a crise de confiança nos mercados brasileiros e disse que a economia dá “mostras de resiliência e de força neste período de certa incerteza”.

Wishful thinking? Pensamento mágico? Cegueira deslavada? O discurso não convence. O país ainda registra números macroeconômicos ruins e a vida não melhorou. A taxa de desemprego atinge 13,8 milhões de brasileiros, o maior número desde o início da pesquisa, em 2012. A produção industrial recuou 2,4% em 12 meses. Segundo especialistas, a economia está no patamar de 2010 e, se excluíssemos o efeito positivo da agropecuária, encolheria 0,3% em 2017, segundo projeção do Ibre/FGV.

Uma notícia boa nos jornais nesta sexta-feira é a deflação registrada em junho. A queda nos preços foi de 0,23%, segundo dados divulgados pelo IBGE. A deflação foi puxada pelo recuo nas contas de luz. No acumulado do ano, a inflação esta em 3%, a menor desde abril de 2007.

O que prevalece, porém, é a sensação de uma crise contínua e a percepção de um futuro mais apertado e incerto financeiramente. E isso em todas as camadas de poder aquisitivo.