SEGURANÇA

Temer autoriza uso das Forças Armadas no RJ Decreto foi publicado numa edição extraordinária do 'Diário Oficial da União'

Nesta sexta-feira, 28, o presidente Michel Temer assinou o decreto de Garantia da Lei e da Ordem, a partir do qual as tropas das Forças Armadas podem atuar na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. O decreto foi publicado numa edição extraordinária do “Diário Oficial da União”.

De acordo com o decreto, os militares podem ficar nas ruas até o dia 31 de dezembro. A Constituição assegura por meio do artigo 142, que as tropas das Forças Armadas podem atuar nas ruas por ordem do presidente quando há esgotamento das forças tradicionais de segurança pública.

Atualmente, o Rio de janeiro sofre com um aumento dos casos de violência. O plano de segurança prevê reforço de dez mil agentes federais no estado.

