Temer cogita Alexandre Moraes para substituto de Zavascki

O presidente Michel Temer cogita indicar o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) deixada pelo ministro Teori Zavascki, morto em um acidente de avião em 19 de janeiro.

Ao longo deste fim de semana, Temer consultou parlamentares e ministros do STF sobre a possível nomeação de Moraes, nome de confiança do presidente. Os tucanos Geraldo Alckmin, José Serra e Aécio Neves sinalizaram apoio à nomeação. Os ministros do STF Gilmar Mendes e Celso de Mello, ambos amigos de Moraes, também aprovaram a nomeação do ministro da Justiça. Gilmar Mendes disse a Temer que Moraes tem seu “apoio irrestrito” e que só não declarou apoio antes porque não sabia que Temer estava considerando o nome. Celso de Mello telefonou para Temer para expressar seu apoio a Moraes.

No momento, Temer está aguardando a bancada do PMDB no Senado resolver a disputa interna sobre o comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para anunciar com tranquilidade seu escolhido para substituto de Zavascki.

O presidente espera que o nome seja aprovado rapidamente pela CCJ. O novo presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), se comprometeu a dar celeridade à sabatina do indicado na CCJ e à votação em plenário.

Temer passou a cogitar Moraes porque desejava para o cargo alguém “já testado”. Além de Moraes, o presidente chegou a cogitar os nomes de Ives Gandra Filho, e dos ministros João Otávio Noronha e Luis Felipe Salomão, ambos do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Trajetória controversa

A escolha de Moraes pode não trazer a tranquilidade desejada por Temer. Isso porque, antes mesmo do presidente anunciar sua escolha, a possível indicação de Moraes já vem causando polêmica.

Um dos motivos é uma tese de doutorado apresentada pelo ministro no ano 2000, quando ele cursava a faculdade de Direito da USP. Na tese, Moraes defende que pessoas que exercem cargos de confiança do presidente devem ser excluídas da indicação ao STF para evitar “demonstração de gratidão política”. Logo, o próprio Moraes estaria vedado de ser nomeado.

Outra questão é a atuação de Moraes no Ministério da Justiça. O ministro é famoso por gerar desgaste a Temer com declarações polêmicas. Em setembro do ano passado, ele foi duramente criticado por antecipar uma etapa da Operação Lava Jato durante um evento com o Movimento Brasil Limpo, em Ribeirão Preto (SP). “Teve a semana passada e esta semana vai ter mais, podem ficar tranquilos. Quando vocês virem esta semana, vão se lembrar de mim”, disse Moraes na ocasião.

Em dezembro, ele chocou especialistas de segurança pública ao apresentar um plano para reduzir a taxa de homicídios, no qual afirmava que iria erradicar a maconha, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina. A medida já vinha sido defendida por ele em agosto, quando, em uma viagem ao Paraguai, Moraes pediu para ser filmado ceifando pés de maconha com um facão.

A mais recente polêmica de Moraes foi a forma como ele conduziu a crise nas penitenciárias. O ministro foi criticado por não dar ouvidos a especialistas de segurança pública durante reuniões para discutir o tema e por apresentar um plano considerado um “show de horrores” pelos especialistas.

