Temer distribuiu R$ 15 bilhões em programas antes da votação na CCJ Governo também acelerou o empenho das emendas parlamentares de deputados federais

Nas duas últimas semanas, o presidente Michel Temer anunciou programas e liberações de verbas que chegam a R$ 15,3 bilhões para estados e municípios. A medida ocorreu na semana em que a denúncia contra Temer foi analisada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. A informação é do Globo.

Com a manobra política, Temer conseguiu que o parecer sobre as investigações contra ele fosse rejeitado. A decisão final será tomada no plenário da Câmara, no dia 2 de agosto.

O governo também acelerou o empenho das emendas parlamentares de deputados federais. Segundo o levantamento da Rede, nos últimos 15 dias, foi empenhado um total de R$ 1,9 bilhão. Desde o começo de do ano até 6 de junho, o valor processado foi de R$ 1,8 bilhão.

Aliados do governo, no entanto, defendem o presidente e acham natural a liberação de emendas. O chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, se defendeu dizendo que o governo tem o dever de liberá-las. O líder do DEM, deputado Efraim Filho (PB), por sua vez, também defendeu o presidente. “O governo está investindo nos municípios, não está dando dinheiro na mão dos deputados. O parlamentar que leva investimento para sua cidade está cumprindo o papel dele. Feio era o que o PT fazia no mensalão, que trocava dinheiro por voto.”

